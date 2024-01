UN Human Rights officials mibisita

Nia sa dakbayan sa Sugbo si Irene Khan, United Nations Special Rapporteur for freedom of expression and opinion, uban kang Thinaut Gaston, human rights officer sa Office of the UN High Commissioner on Human Rights (UNCHR) aron makigtagbo sa kadagkuan sa kapulisan sa Central Visayas ug mga sakop sa media.

Sa iyang pagpakigpulong sa pipila ka mga sakop sa media, usa na niini ang Cebu Federation of Beat Journalist, Cebu Citizens- Press Council ug Defense PNP Press Corps nga maoy mokuha sa mga balita sa kapulisan, iyang gipakisayran ug nangumusta sa kagawasan sa pagbalita sa dakbayan sa Sugbo.

Nihatag usab sa ilang presentation ang Police Regional Office (PRO 7) kon unsa ang ilang mga programa nga gipatuman sukad niadtong 2022 hangtod karon 2024 nga nag-highlight sa trabaho sa kababayen-an nga mga uniformed personnel, kabahin sa ilang pag-ila sa women empowerment.

Lakip na niini ang pag-atiman sa ilang mga person under PNP custody (PUPC) diin sa matag karon ug unya susihon ang kahimtang sa panglawas niini nga usa sa ilang best practices sa taas na nga panahon.

Gipasigarbo sa PRO 7 ang ilang pagka transparent sa media nga kon dunay kahiwian nga nahimo sa ilang mga personnel dili kini magpakahilum ug moatubang sila sa publiko.

Apil na niini ang maayong relasyon sa mga sakop sa media nga kon dunay masugatang problema dali ra kini mahatagan og pagtagad ilabi niadtong nakadawat og mga hulga sa ilang kinabuhi.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, ang pangulo sa kapulisan sa PRO 7, nga mao usab ang nihatag sa presentation, sila naka monitor og 83 ka mga lihok protesta sa Sugbo sukad niadtong 2022 hangtod karon apan walay bisan usa ka sakop sa militanteng pundok ang gidakop.

Iyang gipasabot sa atubangan sa UN Human Rights Rapporteur nga ang kapulisan sa Central Visayas nagtamod sa maximum tolerance.

Tanang martsa-protesta nga gilusad sa mga walhong gru­po nga walay gipakita nga permit to rally wala nila dakpa ug gihatagan nila og panahon nga maka padayag sa ilang sentimento.

Si Atty. Hue Jyro Go, chief of staff sa Presidential Task Force on Media Security (PTFOMS), nagkanayon nga ang tumong ug tuyo sa maong tigom aron ma assess ang freedom of opinion and expression ilabi na sa Sugbo ug nahatagan og maayong pagpasabot ang UN Human Rights Rapporteur sa kapulisan.

“She was surprised and she was delighted that yung PNP po natin dito that they adhere to international human rights standards, under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights there are only few exceptions when it comes to restraining yung speech or opinion, first when it’s against public morals or if it breaches the freedom of other and second naman po when it comes to national security, so dito naman po makikita naman po natin that kapag namamahayag yung isang tao they have different kinds of opinion and sabi nga ni Irene Khan this different opinions atlhough they are not necessarily factual you can get informed decisions kasi you get different pieces of informations in the free flowing democracy,” matod ni Go.

Mobalik karong adlawa, Enero 30, si Khan sa kaulohan aron mohatag og lecture sa mga tinun-an nga nikuha sa kursong abogasiya sa Ateneo de Manila University labot na sa international human rights ug freedom on opinion and expression.

Si Pelare, sa iyang bahin, nagkanayon nga molusad pa sila og mga meeting uban ang mga sakop sa media aron mas molig-on pa ang maayong relasyon sa duha ka mga habig.

Niadtong Enero 22, 2024 naabot sa Pilipinas si Khan ug nisugod dayon sa iyang trabaho nga mao ang pagpakigtagbo sa mga hut-ong sa katilingban ug mga opisina sa gobyerno niadtong Enero 23, 2024 nga matapos sa Pebrero 2, 2024.