UN mihangop sa paglugway sa ceasefire tali sa US ug Iran

Gihangop ni United Nations (UN) Secretary-General Antonio Guterres ang desisyon sa Washington nga lugwayan ang ceasefire uban sa Iran, matod pa sa iyang tigpamaba niadtong Martes, Abril 21, 2026.
"This is an important step toward de-escalation and creating critical space for diplomacy and confidence-building between Iran and the United States. We encourage all parties to build on this momentum, refrain from actions that could undermine the ceasefire, and engage constructively in negotiations to reach a sustainable and lasting resolution," sumala ni Stephane Dujarric, ang tigpamaba, sa usa ka pamahayag.
Ang secretary-general hingpit sab nga nagsuporta sa mga paningkamot sa Pakistan sa pag-abag sa dugang pang panaghisgot tali sa Estados Unidos ug Iran, ug naglaom nga kini nga mga lakang makatabang sa pagmugna og kondisyon alang sa usa ka komprehensibo ug lig-on nga kasulbaran sa panagbangi, sumala sa maong pamahayag.
Gipahibalo ni US President Donald Trump niadtong Martes nga iyang gilugwayan ang ceasefire sa Iran — nga walay gitakda nga deadline o tagal.
Sa laing bahin, si Mahdi Mohammadi, ang advisor on strategic affairs sa speaker sa parlamento sa Iran, nagkanayon human sa post ni Trump sa Truth Social niadtong Martes nga ang paglugway sa ceasefire nga gipahibalo ni Trump usa lamang ka "atik" o "lit-ag" (ploy) aron makakuha og panahon alang sa usa ka surpresang pag-atake. Nipahimangno sab siya nga ang sige-sige nga pag-pressure sa U.S. sa kadagatan nagkinahanglan og tubag.
Gipaabot nga ang mga delegasyon gikan sa Iran ug Estados Unidos mopahigayon sa ikaduhang hugna sa ilang panaghisgot alang sa kalinaw didto sa Pakistan karong semanaha.
Ang duha ka nasod nipahigayon sa ilang unang hugna sa negosasyon niadtong Abril 11-12 didto sa Islamabad, apan pakyas kini.
Sa wala pa gipahayag ni Trump nga iyang lugwayan ang ceasefire aron mohatag og dugang panahon sa negosasyon, nakahukom na ang Iran nga dili moapil sa ikaduhang hugna sa panaghisgot alang sa kalinaw, matod sa Tasnim news agency sa Iran niadtong Martes.
Matod sa Tasnim, ang Pakistani mediator o tigpataliwala napahibalo na mahitungod sa desisyon sa Iran, nga gihimo alang sa hingpit nga pagpanalipod sa katungod sa katawhang Iranian.
Namatikdan sa maong report nga bisan pa sa mga propaganda ug mga hungihong nga gipakaylap sa mga media ug opisyal sa U.S., ang negotiating team sa Iran dili mobiyahe paingon sa Pakistan alang sa panaghisgot karong Miyerkules tungod sa nagkalainlaing rason nga napadangat na ngadto sa Estados Unidos pinaagi sa Pakistan.
Matod sa Tasnim, gipadayon sa Estados Unidos ang ilang pagbabag sa kadagatan (naval blockade) batok sa Iran ug naghimo og mga giingong "sobra nga gipangayo" (excessive demands) sa bag-ohay lang nga panagbayloay og mensahe sa duha ka habig, butang nga sumala pa nila maoy nakababag sa bisan unsang mahinungdanong pag-uswag. / Xinhua