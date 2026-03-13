UN: Mosaka ang presyo sa palitunon, cost of living; Strait of Hormuz masira

Niluwat og pasidaan ang United Nations (UN) nga mahimong mosaka pag-ayo ang presyo sa mga nag-unang palitunon ug mga gastuhan kon hingpit nga isira ang Strait of Hormuz gumikan sa nagpadayong tensiyon ug panagbangi sa West Asia.
Taho sa The Economic Times nga base sa pasidaan sa United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) nga ang nagpadayo’ng kagubot — human sa mga pag-atake sa Estados Unidos ug Israel batok sa Iran ug ang pagsukol sa Tehran — nakaapekto sa dagan sa mga barko sa patigayon nga mosubay Strait of Hormuz, usa sa labing kritikal nga agianan sa dagat sa kalibotan.
Ang maong agianan nagdala sa global seaborne oil trade ug liquefied natural gas ug abuno.
“The resulting ripple effects go far beyond the region, affecting energy markets, maritime transport, and global supply chains,” sigon pa sa taho.
Gikabalak-an sab ang posibleng pagkaputol sa operasyon sa Strait of Hormuz makapahuyang sa mga kritikal nga maritime chokepoints sa kalibutan batok sa tensiyo’ng geopolitikal, mapasa ang epekto niini ngadto sa global supply chain ug merkado sa mga batakang produkto.
Gipasabot pa sa UNCTAD nga aron malikayan ang mas grabe pang epekto sa kalibotang patigayon ug kalamboan, gikinahanglan ang pagpaubos sa tensiyon ug ang pagpanalipod sa maritime transport, mga pantalan, seafarers, ug uban pang sibilyang imprastruktura, samtang gipadayon ang luwas nga agianan sa patigayon.
Sukad niadtong Pebrero 28, 2026, sa dihang gilunsad sa Estados Unidos ug Israel ang unang pag-atake batok sa Iran, nikunhod og 97 porsiyento ang trapiko sa mga barko nga moagi sa Strait of Hormuz.
Nagpasidaan ang UNCTAD nga ang pagkaputol sa operasyon sa maong agianan mahimong makompromiso ang suplay sa enerhiya sa daghang nasod, ilabi na sa Asia. / AZERTAC