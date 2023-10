Unang adlaw sa kampanya hapsay

Malinawon ug hapsay ang pagsugod sa kampanya sa mga kandidato sa Barangay and Sanguniang Kabataan Elections (BSKE) sa Central Visayas sa Huwebes, Oktubre 19, nga motapos sa Oktubre 28, 2023.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, tigpamaba ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO 7), nga wala sila maka-monitor o makadawat og report nga dunay problema sa mga kandidato.

Nakita nila nga misunod ang tanang kandidato sa lagda sa Commission on Elections (Comelec) ug tungod niini, ang kapulisan nanghinaot nga hangtod na kini sa pagtapos sa piniliay sa Oktubre 30.

Duna nay gipagawas nga lagda ang Comelec labot sa nagpadayon nga kampanya sa mga kandidato sama sa sakto nga sukod sa ilang posters nga gipangpilit sa palibot.

Giklaro ni Pelare nga dili na manginlabot ang kapulisan sa pagbaklas sa campaign posters kon kini nakalapas man sa lagda sa Comelec sanglit ang ilang trabaho mao ra ang pagpatuman sa kahusay ug kalinaw sa piniliay.

Samtang, nakuhaan kadtong 41 ka mga barangay nga unang ipaubos sa areas of concern ug areas of immediate concern human sa final evaluation sa Regional Joint Security and Control Center.

Matod ni Pelare nga moabot nalang sa 18 ang areas of immediate concern ug unom ang areas of concern.

Ang 18 nga gipaubos sa areas of immediate concern kasagaran naa sa Negros Oriental ug Bohol tungod sa presensya sa Communist Terrorist Group (CTG).

Pasabot ni Pelare nga nagpadayon ang ilang gihimo nga threat assessment sa mga dapit nga unang giila nga bantayanan base sa nahitabo sa milabay nga piniliay apan karon nasuta nga wala nay hulga sa kagubot.

Sa sunod semana ipahigayon na ang send off ceremony sa dul-an 10,000 ka mga police personnel ug kapin sa duha ka libo ka mga sundalo nga ipakatap sa tibuok Central Visayas.