Unang adlaw sa klase, hapsay ug malinawon

Gihulagway sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo nga hapsay ug malinawon ang unang adlaw sa klase sa mga publikong tunghaan sa Lunes, Hunyo 8, 2026.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, ang deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga moabot ngadto sa 57 ka mga publikong eskwelahan ang ilang gibantayan nga walay natala nga insidente.
Wala sila makadawat og reklamo gikan sa mga tinun-an.
“Base sa atung assessment so far maayo ang atuang pagpahigayon sa pag-abli sa klase malinawon ug hapsay, hinaot pa unta nga gikan karong adlawa hangtod nga mag-abli ang ubang private school magpabilin nga malinawon ug hapsay ang atong mga eskwelahan,” matod ni Oriol.
Kadlawon pa lang gipakatap na sa CCPO ang ilang mga personnel sa gawas sa tunghaan.
Gawas sa mga police nga gitahasan nga motabang sa pagpatabok sa mga bata, niabag usab ang mga force multipliers sama sa barangay tanod ug Cebu City Transportation Office aron dili maapektohan ang dagan sa trapiko sa mga nag-unang kadalanan.
Lakip sa bantayan sa kapulisan ang mga night high school aron dili mabiktima sa krimen ang mga estudyante nga mamauli inig ka gabii.
Giawhag sa CCPO ang mga motorista nga ning pagsugod na sa klase nga magmatngon sa pagpadagan sa ilang mga sakyanan ug sundon lang ang tanang lagda sa trapiko ilabi na sa gawas sa tunghaan aron malikayan ang disgrasya.
Nanawagan ang CCPO sa mga ginikanan nga likayan lang una ang pagpadala sa ilang mga bata sa mga gadgets sama sa mahalon nga cellular phones o ba kaha mga alahas aron dili sila mabiktima sa mga kawatan.
Si Cebu City Mayor Nestor Archival, atol sa iyang pagbisita sa CCPO, midayeg sa kapulisan sa malinawon ug hapsay nga pagsugod sa klase.
Iyang awhag sa kapulisan nga bantayan ang tanang 57 ka tunghaan sa dakbayan alang sa seguridad sa mga tinun-an.
“Kahibawo man gyud ta nga walay problema ang peace and order sa siyudad, so ang tanan nga mga eskwelahan naay mga police officers nga naa gyud sa sulod sa eskwelahan aron pagtabang sa paghatag sa kahapsay sa pagsugod sa eskwela,” matod ni Archival. / AYB