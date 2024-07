Unang adlaw sa klase karon sa SY 2024-2025, enrolment ipadayon

Ang Department of Education (DepEd) 7 anaa pa sa 95 porsyento sa ilang target nga gidaghanon sa enrollees alang sa school year (SY) 2024-2025 nga opisyal magsugod karon, Lunes, Hulyo 29, 2024.

Si Salustiano Jimenez, rehiyonal nga direktor sa DepEd 7, niingon atol sa interview sa SunStar Cebu niadtong Hul­yo 28 nga kuwang pa og lima ka porsyento, aron makompleto ang ilang tumong nga gidaghanon sa mga nagparehistro nga estudyante alang ning tuiga.

“As of now, naa na ta sa 95 hangtod 96 porsyento sa among target. 95 hangtod 96 porsyento na ang naka-enroll, pero ang lima ka porsyento dako pa gihapon nga porsyento. Sa paglaum, sa Lunes (karon) makab-ot na namo ang among target sa enrollment,” matod ni Jimenez.

Sa bag-ong report, ang DepEd 7 nakatala lang og mga usa ka milyon nga mga estudyanteng ang naka-enroll sa rehiyon nga katunga ra sa ilang target nga mga duha ka milyon nga enrollees.

Gipatin-aw ni Jimenez nga human magsira ang mga portal sa DepEd niadtong Hulyo 26, ang gidaghanon sa enrol­lees magpakita sa budget alang sa tibuok tuig sa eskwelahan.

Bisan pa nga nagsugod na ang klase, iyang giingon nga ang mga ulahi nga magpa-enroll nga tinun-an mahimo gihapon madawat sulod sa se­mana gikan sa pag-abli sa klase. / DPC