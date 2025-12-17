Unang adlaw sa Misa de Gallo sa Cebu City, Province nagmalinawon

Kapulisan sa Siyudad ug Probinsya sa Sugbo wala makatala og krimen atol sa unang adlaw sa Misa de Gallo sa Martes sa kaadlawon, Disyembre 16, 2025.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Jose Losbaños, ang information officer sa Cebu City Police Office nga hapsay ug malinawon ra ang maong reliheyosong kalihukan sa Simbahang Katoliko.
Usa sa mga rason niini matod ni Losbaños mao ang daghang presensya sa mga polis sa kadalanan ug sa gawas sa simbahan.
Alas 3:00 palang sa kaadlawon gipakatap na ang dul-an sa 600 ka mga polis uban sa mga force multipliers ug mga ahensya sa gobiyerno nga nitabang sa pagbantay sa kahusay ug kalinaw.
Nakita hinuon ni Losbaños nga igo ra ang mga polis nga gipakatap sa mga simbahan ug wala na silay rason nga mag adjust sa ilang deployment.
Apan matag kaadlawon kung dunay makita nga lapses mamahimong mohimo sila og adjustment aron ma korehi-an ang ilang sayop.
Tanang gamit sa kapulisan sa siyudad ang ilang gigamit sama sa sakyanan, motorsiklo ug ang ilang drone pagsiguro nga dili malutsan sa mga criminal nga mosakay sa pa-nahon.
Giila sa kapulisan ang mga simbahan nga dunay daghang tawo nga nanimba nga mao ang Cebu Metropolitan Cathedral, Basilica Minore del Santo Niño, Santo Rosario ug ang sa Capitol Parish.
Ang maong mga simbahan dunay gipangmontar nga mga police assistance desk aron maoy duolon kung dunay problema nga motumaw sa mga manimbahay.
Samtang sa Probinsya sa Sugbo gipahibawo sa Cebu Police Provincial Office nga zero untoward incident sila sa unang adlaw sa Misa de Gallo sa tanang siyudad ug kalungsuran.
Matod ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr ang hepe sa kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo nga ang hinungdan nga nakab-ot nila ang zero crime tungod sa paghingusog sa police visibility, proactive security deployments, ang pakig-alayon sa matag local government units. / AYB