Unang adlaw sa work-from-home sa Mandaue, gisaway

Daghang mga Mandauehanon ang nadismaya niadtong Biyernes, Abril 17, 2026, human nila naabtan ang Mandaue City Hall nga wa’y tawo ang pipila ka mga opisina.
Kini ang hinungdan sa kalangay sa importante nilang mga transaksyon sa unang adlaw sa gipatuman nga Friday work-from-home arrangement sa kagamhanan sa siyudad.
Usa sa mga apektado mao si Anelie Soronio kinsa niadto sa City Hall aron mokuha og mayor’s permit nga gikinahanglan sa iyang trabaho.
Apan giingnan siya sa guwardiya nga walay tawo sa opisina nga iyang adtoan.
“Niduol ko sa guard ug niingon ko nga kinahanglan kong mosulod, pero giingnan ko nga walay tawo didto,” matod ni Soronio.
Matod niya, usik kaayo ang iyang plete ug kahago kay kinahanglan pa siyang mobalik sa laing adlaw, ilabi na nga lisod pangitaon ang kuwarta karon.
“Kinahanglan gyud nako ang permit para sa trabaho kay dili mi kapuyo og trabaho kon wala na. Kon nahibaw-an pa nako nga walay tawo sa opisina, wala na lang unta ko nianhi kay layo mig gipuy-an. Mahal ang plete, ug dako na ko'g gasto sa pag-anhi pa lang dinhi,” dugang niya.
Laing residente, si Rebecca Tanjay, napakyas sa paghuman sa iyang transaksyon dihang nasayran nga dili magamit ang pipila ka opisina ubos sa bag-ong setup.
“Nakuha nako akong community tax certificate (cedula), pero kinahanglan kong mobalik para sa pagbayad sa buhis,” matod ni Tanjay.
Iyang giangkon nga nalimot siya nga ang Biyernes kabahin na sa work-from-home arrangement.
Bisan sa kahasol, si Tanjay niingon nga nakasabot siya sa desisyon sa siyudad, ilabi na tungod sa kondisyon sa panahon ug mga hagit sa ekonomiya.
“Nakasabot ko sa work-from-home setup kay kitang tanan apektado man sa sitwasyon, dato man o kabos. Labing minos, makadaginot ang mga empleyado sa plete,” matod niya.
Tungod sa mga reklamo, si Mandaue City Administrator Atty. Gonzalo Malig-on niingon nga nagpaabot na silang daan nga adunay kalibog tungod kay unang adlaw pa kini sa maong kausaban.
“Sa pagkakaron, naglibot-libot mi sa mga opisina ug amo kining gipahibalo sa publiko nga ang pipila ka opisina nag-operate pinaagi sa skeletal staff,” pasabot ni Malig-on.
Giklaro niya nga ang siyudad wala nagpatuman og “four-day workweek,” sukwahi sa gituohan sa pipila ka residente.
“Five-day workweek gihapon ni. Kon Biyernes, ang mga empleyado nga ang trabaho report-report lang, mahimong mo-work from home. Apan ang mga opisina ug serbisyo nga nanginahanglan og personnel sa City Hall, kinahanglan gyud nga naay empleyado nga anaa didto,” matod niya.
Dugang ni Malig-on nga ang mga department heads gimanduan sa pag-monitor sa trabaho sa mga empleyado nga naka-remote duty, ug kinahanglang mosumiter og accomplishment report matag Lunes.
“Gihatagan namo ang mga departamento og templates ug checklists para sa mga reports. Dili kini ‘day off.’ Ang mga empleyado nga nagtrabaho sa balay gikinahanglan gihapong motapos sa ilang mga buluhaton, ug ang ilang mga report maoy basehan sa payroll,” asoy ni Malig-on.
Ang kagamhanan sa siyudad nag-assess na karon kon giunsa pagdumala sa mga opisina ang unang Biyernes sa maong setup ug gipaabot nga makakuha og feedback sa Lunes, Abril 20. / ABC