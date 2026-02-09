Unang Autism Safe Summit sa Sugbo mipalig-on sa kahibalo, kaluwasan, inklusyon sa komunidad

Malampusong gilunsad ang unang Autism Safe Summit niadtong Pebrero 7, 2026, sa Castle Peak Hotel nga nagtigom sa mga magtutudlo, akademiko, ginikanan, propesyonal, autism advocates, Local Government Unit (LGU), mga indibidwal nga naa sa autism spectrum, ug mga kaalyado sa komunidad aron maghiusa sa pagpalambo sa kahibalo, kaluwasan, ug inklusyon. Sobra sa usa ka adlaw nga komperensya, ang summit nahimong plataporma sa lawom ug solution-oriented nga diskusyon bahin sa mga hagit, sayop nga pagtuo, ug stigma nga nagpadayon batok sa autism.
Gipasiugda sa mga representante sa LGU ang papel sa polisiya, mga programa sa komunidad, ug lokal nga pagdumala sa paghimo og autism-safe nga palibot sa mga barangay, eskwelahan, ug pampublikong lugar.
Ang mga mamumulong gikan sa Cebu Technological University, University of Cebu, ug Cebu Doctors University naghatag og nagkalainlaing panglantaw gikan sa psychology, sociology, education, communication, governance, arts, wellness, ug management.
Gipakita nila nga ang panag-uban sa akademya ug LGU maoy yawe sa pagpalig-on sa inklusibong mga inisyatibo.
Gibuksan ang summit ni Prof. Michelle Trangia pinaagi sa topic nga “Unlocking Neurodiversity: Understanding Autism in Filipino
Contexts” nga nagtan-aw sa pagsabot sa autism sulod sa kontekstong Pilipino, lakip ang papel sa pamilya ug kultura.
Gisundan kini ni Prof. Junas Flores sa “Communicating with Care: Building Autism-Safe Communities Through Inclusive Communication” nga naghisgot sa maampingong komunikasyon, responsableng pinulongan, ug kampanya sa impormasyon.
Gipresentar ni Prof. Reah Fabrica ang “Autism Beyond Diagnosis: A Sociological View of Inclusion and Safety” nga nagtan-aw sa papel sa sosyal nga sistema ug polisiya sa inklusyon.
Sa sektor sa edukasyon, gihisgutan ni Mr. Francis Jose Lean L. Abayata ang “Seamless Transitions of Children with Autism from Early Intervention into Inclusive School Settings” samtang si Mr. Jefferson T. Castro nituki sa “Building Calmness,
Connection, and Competence in Autism School Management.”
Gipasiugda ni Prof. Eva Jonah Mari Enojas ang “Think Before You Post: Protecting Privacy and Dignity in Autism Families” nga nagtutok sa digital ethics ug privacy.
Gipakita ni Prof. Hazel Rivera ang “Colors Beyond Words: The Positive Power of Art for Individuals with Autism,” samtang si Prof. Mary Jane Tabasa nagtudlo sa “Practicing Mindfulness through the Art of Yoga.”
Gitapos ni Prof. Anne Bajarias ang summit pinaagi sa “Sustaining Autism-Safe Initiatives Through Social Entrepreneurship and Strategic Management.”
Gisuportahan ang kalihukan sa TUF Barbershop ug The Lemon Co. ug gipahibalo nga himuon kining tinuig nga summit sa Sugbo. / PR / Mga hulagway kuha ni Jhasom Jhames Rosel