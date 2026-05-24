Unang EV charging station sa condo sa Cebu, gilunsad

Ang paglunsad sa unang EV/PHEV charging station sulod sa usa ka residential condominium sa Cebu giila nga timaan sa nagkadakong pagtagad sa mga komunidad ngadto sa environmental sustainability ug alternatibong transportasyon.
Pormal nga giinagurar sa Citylights Gardens Condominium niadtong Mayo 20, 2026, ang pasilidad nga adunay upat ka charging stations nga magamit sa mga residente nga adunay electric ug plug-in hybrid vehicles.
Gihimo ang seremonyas uban sa presensya sa mga opisyal sa condominium ug property management, nga misaksi sa ribbon-cutting ceremony human sa usa ka panalangin nga gipangulohan ni Fr. Gino Godinez.
Matod sa mga residente ug mga nagdumala sa maong komunidad, ang proyekto kabahin sa padayon nga paningkamot sa pagpalambo sa mga pasilidad nga motubag sa nag-usab-usab nga panginahanglan sa urban living ug sa mas responsable nga paggamit sa enerhiya.
Gituohan sab nga ang maong lakang mahimong makadasig sa ubang residential communities sa Cebu sa pagtan-aw sa mga pamaagi nga makatampo sa pagkunhod sa polusyon ug pagsuporta sa mas limpyo nga pamaagi sa transportasyon.
Ang maong inisyatibo nagpakita sa nagkadakong papel sa mga lokal nga komunidad sa pag-apil sa mga lakang nga may kalabutan sa environmental awareness ug sustainable development sa dakbayan. / PR