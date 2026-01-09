Unang higayon nimo sa Sinulog? Unsa ang angay nimong mahibaw-an?

Alang sa mga first-timer, ang Sinulog mahimong makalibog tungod sa kadasig niini.
Ang singgit sa “Pit Señor!”, ang saba nga drumbeats, ang kadaghan sa mga tawo, ug ang sagol nga relihiyuso ug kultural nga mga kalihukan.
Apan ang Sinulog dili lang basta party, kini usa ka tradisyon nga giumol sa gatosan ka tuig nga pagtuo ug kasaysayan sa Sugbo.
Ania ang mga importanteng butang nga angay nimong masabtan.
Fiesta Señor vs. Sinulog: Unsay Kalainan?
Daghan ang nagtuo nga kini pareha ra, apan dunay kalainan ang duha.
Fiesta Señor, kini ang relihiyoso nga aspeto alang sa pagpasidungog sa Señor Santo Niño.
Naglakip kini sa mga novena mass sa Basilica, fluvial procession, solemn procession, ug uban pang debosyon. Mahitungod kini sa pagsimba.
Sinulog, kini ang kultural nga aspeto.
Naglakip kini sa street dancing, mga ritwal nga pasundayag, ug mga kompetisyon.
Mahitungod kini sa pagpadayag sa pagtuo pinaagi sa arte ug sayaw.
Nganong Gisaulog ang Sinulog?
Nagsugod kini sa pag-abot sa Kristiyanismo niadtong 1521 sa dihang gihatag ni Ferdinand Magellan ang imahe sa Santo Niño ngadto ni Reyna Juana.
Ang pulong “Sinulog” gikan sa pulong nga “sulog” (current of the river).
Ang lihok sa sayaw, duha ka lakang sa unahan, usa ka lakang sa luyo—nagsimbolo sa agay sa tubig ug sa panaw sa pagtuo sa mga Pilipino gikan sa paganismo ngadto sa Kristiyanismo.
Ang Gosos mga debosyonal nga awit sa pagdayeg sa Santo Niño sama sa “Bato Balani sa Gugma”.
Madungog kini sa mga misa ug prosesyon.
Sa mga sayaw sa Sinulog, giapil kini sa koreograpiya aron ipakita nga ang pasundayag dili lang kalingawan, kondili usa usab ka porma sa pag-ampo.
Human barricade
Makakita ka og mga estudyante o mga volunteer nga naggunit og pisi aron magsilbing ali o human barricade. Importante kini alang sa crowd control ug seguridad. Tumong niini nga madumala ang dagan sa liboan ka tawo, malikayan ang stampede.
Mahatagan usab og luag nga agianan ang mga mananayaw ug ang mga imahe sa prosesyon.
Respetuan ang mga nag-ali tungod kay gibuhat lang nila ang ilang trabaho para sa kaluwasan sa tanan.
Kanus-a nagsugod ang modernong Sinulog?
Bisan kon karaan na ang sayaw, ang modernong Sinulog Festival nga nailhan nato karon nagsugod niadtong 1980 sa panahon ni kanhi Cebu City Mayor Florentino Solon. Gihimo kini aron mahatagan og estruktura ang selebrasyon ug mapasigarbo ang kultura sa Sugbo.
Sayop ang pagtawag sa Sinulog nga “Mardi Gras.”
Ang Mardi Gras kasagaran para lang sa kalingawan ug paglipay-lipay.
Apan ang Sinulog nakagamot sa relihiyosong debosyon. Ang matag sayaw usa ka halad ug ang matag singgit sa “Pit Señor!” usa ka pag-ampo.
Ang pagtawag niini og Mardi Gras makapagamay sa espirituhanong kahulugan sa festival.
Ang Sinulog dili lang bahin sa mabulukon nga mga costume o saba nga street party.
Kini usa ka buhi nga tradisyon sa pagtuo ug komunidad. Sa imong pag-apil, tan-awa ang kasingkasing sa selebrasyon, ang debosyon ngadto sa Balaang Bata. / CAV