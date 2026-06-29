Unang international trip sa Yulo siblings

Malipayon nga gisaulog ni Carlos Yulo ang ilang unang internasyonal nga biyahe nga nagkuyog silang upat ka managsuon nga sila si Joriel Yulo, Karl Yulo, ug Elaiza Yulo sa Melbourne, Australia.
Gipaambit niya sa social media ang iyang pagpasalamat sa iyang uyab nga si Chloe San Jose ug sa Ginuo sa pagkatuman sa maong journey.
Sa sayong bahin ning tuiga, nitambong sab siya sa house blessing sa bag-ong balay sa iyang mga igsuon.
Bisan pa sa bakasyon, nagpadayon si Carlos sa pagpasundayag og maayo sa gymnastics pinaagi sa pagdaog og bulawang medalya sa floor exercise sa 2026 Asian Gymnastics Championships.
Ang iyang igsuon nga si Eldrew Yulo nakalangkat sab og bronse nga medalya sa maong torneyo.