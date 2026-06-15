Unang nakulatahan kay ‘nangawat,’ gipusil sa ulo

Lalaki nga unang nakulatahan niadtong Sabado, Hunyo 13, 2026 human pasanginli nga maoy nagkawat sa mga butang gikan sa mga nag-parking nga truck sa dalan S. Osmeña Jr. Boulevard ang gipusil samtang naglingkod sa sidewalk alas 3:00 sa hapon, Lunes, Hunyo 15, 2026.
Ang biktima giila nga si Aljer Salem Tuyogan, 30, nagpuyo sa Sityo Silangan 2, Barangay Tejero sa siyudad sa Sugbo.
Ang Waterfront Police Station 3 nakadawat og tawag sa telepono nga dunay tawo nga samaran nga naglingkod sa sidewalk.
Dali nga miresponde ang kapulisan ug ilang naabtan ang biktima nga nagkadugo na ang nawong nga dunay samad pinusilan sa ulo.
Gidala dayon sa mga medical personnel sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang biktima sa Cebu City Medical Center.
Sa pagkutlo ning balita, wala pa mailhi ang nagpusil sa biktima apan nagpadayon pa ang kapulisan sa ilang imbestigasyon.
Una nang gireklamo ang biktima nga maoy nanguha sa mga kargamento sa mga nag-parking nga truck sa maong dapit.
Apan sa pagsusi sa mga kuha sa CCTV camera, nasuta nga dili ang biktima ang naghimo niini ug gituohang napasanginlan lang kini. /