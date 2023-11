Unang shipyard sa Bohol giablihan

Labing una nga shipyard sa lalawigan sa Bohol giablihan sa Martes,Nobiyembre 28, 2023 sa Barangay Cruz, lungsod sa Buenavista,

Kini gipanag-iya sa ARTEMIS Marine and Industrial Construction, Inc. nga usa ka modernong pasilidad sa pag-ayo og mga barko sa Pilipinas.

Nahimutang kini sa dili mominos 19 ka ektaryang luna, ang AMICI usa karon sa labing dako nga shipyards sa Visayas ug Mindanao.

Kini nga establisemento nag­paila sa usa ka pag-uswag alang sa pagkab-ot sa rehiyonal nga kalambuan ug usa ka mahinungdanon nga kontribusyon sa mga kapabilidad sa maritime sa nasod.

Sa pakighinabi sa media kang EO Engineer William Cristopher U. Liu Jr., siya nagkanayon nga, “We don’t only build ships, we build careers, we build lives.”

Nitambong atol sa blessing ug inagurasyon ang mga iladong kadagkoan nga naglakip nila ni Bohol Province Governor Aris Aumentado, Buenavista Mayor Dave Duallo, PrimaryHomes Inc. CEO Archt. Stephen Charles Liu, AMICI General Manager Alvin G. Basal, ug AMICI Senior Operations Manager Engr. Pantaleon Giangan, Jr. (NPG)