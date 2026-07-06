Unang Soca ni Archival ipahigayon sa Martes

Himuon ni Mayor Nestor Archival ang iyang unang State of the City Address (Soca) sa Martes, Hulyo 7, 2026, samtang magreorganisa sab ang 17th Sangguniang Panlungsod sa liderato ug mga komitiba sa konseho.
Gilauman nga ipresentar ni Archival sa iyang Soca alas 11 sa buntag ang mga nahimo sa iyang administrasyon sulod sa unang tuig sa paglingkod ug ang mga prayoridad alang sa nahibiling termino.
Sa iyang unang pakigpulong sa konseho niadtong 2025, gilatid ni Archival ang iyang 10-point governance agenda nga nagtumong sa usa ka responsive, transparent ug inclusive nga pangagamhanan, uban sa tumong nga himuong “number one” ang Cebu City.
Lakip sa iyang mga prayoridad ang pagpalig-on sa serbisyo sa panglawas, edukasyon, food security, pagpasayon sa pagproseso sa business permits pinaagi sa digitalization, pagpalambo sa transportasyon, pagpanalipod sa kalikupan, housing, public safety, ug pagpalapad sa social welfare programs.
Gilauman nga sa maong Soca, ihatag sab ni Archival ang update sa kahimtang sa maong mga programa ug ang mga lakang nga pagatumanon sa ikaduhang tuig sa iyang administrasyon.
Human sa Soca, magtigom ang City Council alas 2 sa hapon aron magpili sa mga mamuno sa konseho ug sa mga standing committee alang sa Fiscal Year 2026-2027.
Sa maong reorganization, mahibaw-an sab kon mapabilin ba sa Barug-Kusug coalition ang mayoriya sa konseho ug kon adunay kausaban sa mga chairmanship sa nagkadaiyang komite. / CAV