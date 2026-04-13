Unang tranche sa ayuda alang sa PWD sa Mandaue, ipatuman sa Abril 18–19

Gipahigayon sa mga miyembro sa Persons with Disability (PWD) ang usa ka panagtigom sa gymnasium sa Barangay Umapad, Siyudad sa Mandaue niadtong Abril 12, 2026, aron hisgutan ang pag-apudapod sa unang tranche sa pinansyal nga ayuda alang sa mga rehistradong PWD sa dakbayan.
Ang maong panagtapok giila nga usa ka mahinungdanong lakang sa pagpalig-on sa sosyal nga suporta alang sa usa sa labing bulnerable nga sektor sa komunidad.
Sumala sa Mandaue City Persons with Disability Affairs Office (PDAO), gipahibalo na ang mga opisyal nga payout centers alang sa pag-apudapod sa ayuda sa 27 ka barangay sa dakbayan.
Ang distribusyon sa pinansyal nga tabang pagahimuon sulod sa duha ka adlaw, sa Abril 18 ug Abril 19, 2026, aron maseguro nga ma-accommodate ang tanang benepisyaryo.
Ang matag payout center pangulohan sa mga lokal nga opisyal aron mapadayon ang organisado, hapsay, ug inklusibong proseso sa paghatod sa serbisyo alang sa mga rehistradong PWD nga residente.
Aron makadawat sa maong ayuda, gikinahanglan nga magdala ang mga benepisyaryo sa ilang valid PWD identification card ug photocopy niini.
Kinahanglan sab nga adunay tulo ka specimen signatures sa photocopy sa ID, o thumbprint alang sa mga miyembro nga dili makapirma, isip kabahin sa proseso sa verification.
Dako ang tabang sa maong cash assistance alang sa mga PWD ilabi na karong nagpadayon ang pagsaka sa presyo sa gasolina, transportasyon, ug nag-unang panginahanglan sama sa pagkaon.
Bisan og dili dako ang kantidad, kini makatabang sa pagpagaan sa adlaw-adlaw nga gasto ug makasuporta sa ilang panginabuhi.
Sa kinatibuk-an, ang padayon nga paghatag og suporta sa lokal nga panggamhanan alang sa sektor sa PWD nagpamatuod sa ilang paningkamot nga mapalambo ang kaangayan, dignidad, ug patas nga partisipasyon sa tanang miyembro sa katilingban nga nagpasabot nga walay bisan kinsa ang mabilin. / Tampo / Sinuwat ni Jessa M. Bacus, UV BA-Communication student