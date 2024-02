Unconsolidated PUV magrehistrado sa LTO

Ang unconsolidated public utility vehicles (PUV) o wala moapil og koop sa nasod gitugotan nga maka-operate hangtod sa Abril 30, 2024, apan kinahanglang magparehistro sa Land Transportation Office (LTO).

Gipahibawo kini ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board (LTFRB) Chairperson Teofilo Guadiz III sa Huwebes, Pebrero 1, 2023, pinaagi sa Memorandum Circular (MC) 2024-001.

Ang memorandum, pinetsahan og Enero 30, 2024, nag-isyu sa consolidation guidelines sa panahon sa extension.

Gihatag usab niini ang temporaryo nga awtoridad sa unconsolidated nga indibidwal nga mga operator nga mag-operate hangtod sa extension sa deadline sa konsolidasyon sa Abril 30.

Una nang giaprubahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang rekomendasyon ni Transportation Secretary Jaime Bautista nga hatagan og tulo ka buwan nga extension alang sa Industry Consolidation Component sa Public Transport Modernization Program.

“The authority to operate the units of all unconsolidated individual operators is extended until 30 April 2024, provided the unit is currently registered with the Land Transportation Office and has a valid Personal Passenger Accident Insurance Coverage,” tipik sa three-page memo.

Ang LTFRB niingon nga alang sa mga rota nga sakop sa Local Public Transport Route Plan (LPTRP), gitugotan ang pagkonsolida sa kasamtangan nga rationalized nga mga rota nga walay consolidated entity sugod sa Disyembre 31, 2023.

Alang sa mga rota nga wala pa maapil sa LPTRP o route rationalization, gitugot ang consolidation kon ang gidaghanon sa unconsolidated units sa usa ka partikular nga rota labing menos 40 porsyento sa total number of authorized units (NAU).

Ang consolidated entities sa nahisgutan nga rota kinahanglang motuman sa usa ka common fleet management aron masiguro ang organisado nga pagpadala sa mga unit ug malikayan ang cut-throat competition tali kanila, dugang sa LTFRB. / LMY

Kon ang gidaghanon sa unconsolidated units ubos sa 40 porsyento sa kinatibuk-ang NAU, ang pagkonsolida dili tugutan.

Apan gihimug-atan sa LTFRB nga ang unconsolidated individual operators mahimo’ng moapil sa kasamtangan nga Transport Service Entity (TSEs) sa rota nga ubos sa pagtugot sa naulahi. / LMY