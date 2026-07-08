Unemployment rate sa Pilipinas misaka sa 4.8 porsiyento sa Mayo

Nisaka ngadto sa 4.8 porsiyento ang unemployment rate kon gidaghanon sa mga walay trabaho sa Pilipinas niadtong Mayo 2026, diin gibanabana nga 2.50 ka milyon ka mga Pilipino ang walay trabaho.
Ang gidaghanon sa mga Pilipinong walay trabaho nisaka bisan pa man sa pagsaka sab sa gidaghanon sa mga indibidwal nga adunay trabaho itandi sa miaging bulan, sumala sa labing uwahing Labor Force Survey nga gipagawas sa Philippine Statistics Authority (PSA) niadtong Miyerkules, Hulyo 8, 2026.
Ang unemployment rate sa Mayo mas taas og gamay itandi sa 4.7 porsiyento o 2.41 ka milyon ka mga Pilipino nga natala niadtong Abril 2026, ug mas taas gyud kon itandi sa 3.9 porsiyento o 2.03 ka milyon ka mga indibidwal nga natala niadtong Mayo 2025.
Bisan pa man sa pagsaka sa gidaghanon sa mga walay trabaho, ang nasod nakatala og 49.63 ka milyon ka mga indibidwal nga adunay trabaho sa Mayo, mas
taas itandi sa 48.89 ka milyon nga natala sa Abril tungod kay mas daghang mga Pilipino ang nisulod sa labor force.
Matod sa PSA, ang labor force participation rate (LFPR) niabot ngadto sa 63.8 porsiyento nga katumbas sa 52.13 ka milyon ka mga Pilipino nga nag-edad og 15 anyos pataas nga aduna nay trabaho o aktibong nangita og trabaho.
Mas taas kini itandi sa 62.7 porsiyento sa Abril apan mas ubos kon itandi sa 65.8 porsiyento nga natala niadtong Mayo 2025.
Sa mga Pilipino nga nag-edad og 15 ngadto sa 24 anyos, ang labor force participation rate nibarog sa 32.3 porsiyento, mas ubos kay sa 33.6 porsiyento sa Mayo 2025 apan mas taas og gamay itandi sa 31.8 porsiyento sa Abril.
Gipahayag sa PSA nga 6.10 ka milyon ka mga batan-ong Pilipino ang adunay trabaho niadtong Mayo, diin gibanabana nga 787,000 ang naklasipika nga
underemployed nga nagpasabot og 12.9-porsiyento nga youth underemployment rate. / TPM / SunStar Philippines