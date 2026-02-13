Unified coastal zoning sa Moalboal ipatuman

Gilauman nga ang usa ka hiniusang sistema sa utlanan sa kadagatan, makapahugot sa pagpatuman sa balaod, makapakunhod sa panagbangi sa hurisdiksyon, ug makapalambo sa proteksyon sa kadagatan sa Lungsod sa Moalboal.
Sa usa ka pamahayag sa Facebook nga gi-post niadtong Biyernes, Peb. 13, 2026, ang Municipal Public Information Office (PIO) nagkanayon nga kini nga lakang nagsunod sa final nga presentasyon sa Coastal Management Zoning sa lungsod, nga gipahigayon niadtong Peb. 12 uban sa koordinasyon sa Department of Environment and Natural Resources – Tañon Strait Protected Seascape (TSPS) Badian Station.
“Ang Lungsod sa Moalboal, uban sa Department of Environment and Natural Resources – Tañon Strait Protected Seascape (TSPS) Badian Station, malampusong niconclude sa Final Presentation sa Coastal Management Zoning sa Moalboal niadtong Pebrero 12, 2026, sa Mayor’s Office,” matod sa tipik sa pamahayag sa Moalboal PIO.
Suma sa Moalboal PIO, miingon si Mayor Inocentes Cabaron nga ang klaro ug nagkahiusang utlanan sa kadagatan sa matag barangay makaseguro sa mas epiktibo nga pagdumala ug makanunayon nga pagpatuman sa mga regulasyon sa kalikupan.
Dugang niya, kini nga lakang mahinungdanon kaayo sa pag-regulate sa paggamit sa mga resources, pagpalig-on sa proteksyon sa mga marine habitat, ug pagpatunhay sa ekonomiya sa Moalboal nga nagsalig pag-ayo sa turismo.
Atol sa maong tigom, gipresentar sa mga technical officer sa DENR ang final nga zoning map ug mga rekomendasyon sa palisiya nga nakabase sa National Integrated Protected Areas System (NIPAS) Act ug ang gipalapdan niini nga bersyon (ENIPAS). Gihatagan usab og gibug-aton ang pagpahiuyon sa mga lokal nga ordinansa ngadto sa mga giya nga giaprubahan sa Protected Area Management Board (PAMB).
Gikatakda na nga tukion sa Sangguniang Bayan ang pormal nga pagsagop niini nga framework.
Sa higayon nga maaprubahan, matod sa mga opisyal, ang maong zoning plan maoy magsilbing basehan alang sa mas organisado ug science-based nga sistema sa pagdumala sa kadagatan sa tibuok munisipyo. / CDF