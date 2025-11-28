Uniporme sa city hall employees wa pa ihatag, 6 ka buwan nang delatar

Nalangay og unom ka buwan ang pag-release sa uniporme sa mga kawani sa Cebu City Hall, bisan pa og gikaltasan ang ilang suweldo isip bayad niini.
Kining padayon nga kalangay nakapukaw sa mga panawagan alang sa transparency ug accountability gikan sa gobiyerno sa Dakbayan sa Sugbo
Gipadayag ang isyu ni Konsehal Pastor Alcover Jr. pinaagi sa usa ka privilege speech diin iyang giklaro nga ang maong butang nakaapekto sa kaayuhan sa mga empleyado, integridad sa panalapi, ug obligasyon sa siyudad sa pagsunod sa mga regulasyon sa civil service.
Matod ni Alcover, ang mga kwalipikado nga empleyado nakadawat og P7,000 Clothing Allowance sa pagsugod sa tuig, sumala sa gimando sa General Appropriations Act ug mga guidelines sa Department of Budget and Management.
Gikan sa maong clothing allowance, P4,000 ang automatic nga gikaltas sa mga empleyado sa unang quarter isip pre-payment alang sa uniporme nga i-isyu sa siyudad.
Apan nanglabay ang daghang mga buwan, wa’y bisan usa ka uniporme nga naapudapod.
Ang pangulo sa Human Resource Development Office (HRDO) nga si Henry Tomalabcad, unang nipasalig sa mga trabahante nga andam na ang mga uniporme sa Mayo 2025, apan wala’y pormal nga update o katin-awan ang gihatag sukad niadto.
Nagkagrabe ang problema, matod ni Alcover, tungod kay ang ubang empleyado nga gikaltasan sa suweldo wala na ma-renew sugod niadtong Hulyo 1.
Gitawag niya ang sitwasyon nga “dili makiangayon” ug nipasabot nga kini nakapatumaw og seryosong kabalaka bahin sa pagdumala sa siyudad sa pundo sa mga empleyado.
Gikutlo sa konsehal ang mga lagda sa Civil Service Commission (CSC) nga nagkinahanglan sa mga ahensiya sa gobiyerno nga maghatag og mga uniporme, lakip na ang gi-update nga dress code ubos sa Memorandum Circular No. 16, s. 2024, ug mga uniform guidelines ubos sa Memorandum Circular No. 19, s. 2000.
Tungod kay mandatory ang uniporme, matod niya, ang dinaliang pag-release usa ka legal ug moral nga obligasyon.
Si Alcover nipasidaan nga ang kalangay nakaapekto sa morale sa mga empleyado ug nagdaot sa professionalism nga gipaabot sa siyudad gikan sa iyang mga trabahante.
Gikuwestiyon niya kon unsaon sa gobiyerno pagpangayo og disiplina ug pagsunod sa uniporme kon napakyas kini sa paghatag nga nabayran na sa mga empleyado.
Dugang niya, ang siyudad kinahanglan sab nga mohatag og husay sa mga pundo nga nakolekta ug ipatin-aw ang kahimtang sa procurement ug ang mga partido nga nalambigit. / CAV