Unsa kaha ang reaksyon ni Klay?

Gibutyag ni Dallas Mavericks forward Klay Thompson nga wala siya’y ideya kon unsa ang iyang reaksyon sa labing una niyang pag-asdang sa balwarte sa iyang kanhi team Golden State Warriors karong Miyerkules, Nobiyembre 13, 2024 (PH time) sa National Basketball Association (NBA).

“I don’t think I’ll really know until I get there to be honest,” matod ni Thompson kinsa nibalhin sa Mavericks sa offseason human sa dugay niyang pagduwa sa Warriors nga nipili kaniya isip 11th overall pick niadtong 2011.

Hinuon gipasabot ni Thomp­son nga makatutok ra siya sa pagduwa. / Gikan sa AP