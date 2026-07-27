Unsaon pagkuha sa mga ganti ug benepisyo ubos sa Alagang Unilab Rewards Program

Matag panimalay aduna’y klase-klase nga mga panginahanglanon ilabi na sa matang sa panglawas, apan aduna’y pipila nga susama ra ang gikinahanglan.
Sama sa Alaxan Xtra alang sa pamaol o sakit sa lawas, Biogesic alang sa labad sa ulo ug hilanat, Diatabs para sa kalibanga, ug Ceelin o ImmunPro alang sa resistensiya sa lawas. Kini ang pipila lamang sa mga panginahanglanon gikan sa Unilab nga anaa sa inyong mga panimalay nga nahisulod sa inyong family emergency kit. Apan nasayod ba ka nga kining maong mga produkto makakuha ka ani og puntos nga mamahimong pailisan og instant rewards?
Himoang batasan ang pagsuta sa inyong suplay matag bulan aron segurado ka nga anaa ka niini kanunay ug dili kini expired. Ug kon ugaling mopalit na ka niini o mopalit og mga bitamina, pahimusli ang cash e-gifts pinaagi sa Alagang Unilab Rewards Program (AUR).
Makakuha ka og points pinaagi sa AUR nga mamahimo nimong ipailisdan og GCash credits, health and wellness passes, o di ba kaha mga ekslusibo nga mga AUR merch sa dihang mopalit na ka og mga Unilab over-the-counter (OTC) nga mga tambal ug bitamina gikan sa ilang mga akreditado nga mga botika. Sa matag P20 makakuha ka og 1 point. Makakuha ka og 50 points sa matag P1,000 nga accumulated purchase, 100 points sa P2,000, 200 points sa P4,000, ug 500 points sa matag P10,000 nga balor sa imong gipamalit nga Unilab OTC nga tambal ug bitamina.
Pahimusli ang espesyal nga ganti gikan sa AUR! Ang mga kustomer nga mo-upload sa ilang mga resibo sa labing unang higayon makakuha dayon og P50 e-gift reward gikan sa P350 minimum purchase sa mga nahilakip nga produkto. Kini nga promosyon sulod lang sa limitadong panahon!
Mao kini ang mga OTC nga tambal nga mamahimo kang makakuha og points: Algina, Allerkid, Allerta, Alnix, Alnix for Kids, Bioflu, Biogesic, Biogesic for Kids, Biome, Decolgen, Diatabs, Disudrin, Dolan, Dolfenal, Expel, Hydrite, Hydro-Aid, Hyos, Kiddilets, Kremil-S, Loraped, Medicol, Myracof, Nafarin, Neozep for Kids, Neozep Z+, Restime, Rexidol, Skelan, Solmux, Solmux Pedia, Sorexidine ug Tuseran.
Ang mga bitamina ug supplement brands nga nahilakip mao kini ang mga mosunod: Appebon for Kids, Calciumade, Ceelin, Conzace, Enervon, Enervon Z+, Enzymax Forte, Ferlin, Fersulfate, Flotera, Forti-D, Glucopro, Growee, Hemarate, ImmunPro, Liverprime, Maxvit, Myra Ingestives, Neurogen-E, Nutrilin, Nutroplex, Pharex, Powerceez, Revicon, Supergrow, Supracid, Tiki-Tiki, ug Vaneular.
Ang mga points mamahimo lamang makuha gikan sa mga produkto nga wala naka-promo. Ang mga bundles ug promo packs wala nahilakip sa maong programa.
Mao kini ang tulo ka steps aron magiyahan ka:
Palita ang imong mga health essentials - Makuha nimo ang imong mga OTC nga mga tambal ug bitamina gikan sa mga nisalmot nga mga botika sama sa Mercury Drug, HB1 Pharmacy, Carlos SuperDrug, EverCare Pharmacy, Rose Pharmacy, St. Joseph Drug, Three Sixty Pharmacy, Grace Pharmacy, Southstar Drug, Cecile’s Pharmacy, Joan’s Pharmacy, La Nueva Pharmacy, ug Alturas Medicine+ Pharmacy.
Ipadala ang imong resibo - Ablihi ang Facebook Messenger sa Alagang Unilab Rewards aron ka makapa-rehistro. Pislita ang ‘Get Started’ ug paghatag og pagtugot sa promo mechanics. Isumiter ang imong phone number ug sunda ang nahilatid nga instruksyon. Ang labing nindot niini kay di na ka manginahanglan pa nga mo-download og app.
Kausa lang ka magpa-rehistro. Mamahimo sab nimo ni buhaton nga proseso usa ka adlaw sa dili pa ka mopalit.
Pagpadala og hulagway sa imong resibo nga nagpakita sa imong gipalit nga mga produkto sa Unilab. Siguradoha nga makita sa resibo ang pangalan sa drugstore, mga gipamalit nga produkto, receipt number, petsa, ug ang oras sa pagpalit. Sutaon sa maong pamaagi kon balido ba ug unsa usab nga mga produkto ang mahilakip sa promo. Pipila lang ka minutos ang maong proseso.
Human niini, mao ang mosunod nga mga lakang. Nahilakip kini sa pag-scan sa imong lain nga resibo, pag-redeem sa imong rewards o ang pagsuta sa imong mga points. Ang mga resibo balido lamang sulod sa 30 ka adlaw. Dili molapas sa walo (8) ka mga resibo ang mamahimo nimong i-upload matag bulan.
I-redeem ang imong mga points - Ang Alagang Unilab Rewards motanyag og mga redemption options. Mamahimo nga unya na ka mokuha o kuhaon dayon ang imong mga puntos. Kinahanglan nga dili molapas sa 2,000 ka points o P40,000 nga balor sa imong gipamalit nga produkto matag kustomer kada bulan. Ang mga points mo-expire human sa 18 ka bulan nga wala’y transaksiyon.
Timan-i, dili ikamahay kung mamuhonan ka sa imong panglawas ug sa imong pamilya. Ang cash rebates nga imong makuha gikan sa Alagang Unilab Rewards usa ka bonus na. Pagpa-rehistro pinaagi sa www.facebook.com/AlagangUnilabRewards. (PR)