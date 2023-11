Unsay mga problema sa coops sa modern PUVs?

Ang mga opisyal sa Federation of the Cebu Transport Cooperatives (FCTC) migahin og dako nga gasto sa gasolina, pamatasan sa mga pasahero, taas nga binuwan nga datahan, mahal ug wala’y magamit nga spare parts, inadlaw nga quota, way disiplina nga mga drayber, lakip na ang naggamit sa tradisyonal nga jeepney units, ug kahuot sa trapiko, maoy dagko’ng mga hinungdan sa daghang mga insidente sa mga pasahero nga ningpagawas sa ilang mga reklamo batok sa mga konduktor ug drayber sa Modern Public Utility Vehicles (MPUV) nga nipili sa overloading.

Sa interbyo sa “Beyond the Headlines,” online news and commentary program sa SunStar Cebu sa Miyerkules, Nobiyembre 15, 2023, si Ellen Maghanoy, presidente sa FCTC o mga operator sa MPUV sa Sugbo, niingon nga gikinahanglan nila nga ang ilang mga drayber ug konduktor kada adlaw maka quota og P7,000.

Kinahanglang makab-ot ang inadlaw nga quota kutob sa mahimo, apan tungod sa sitwasyon sa trapiko karon sa dakbayan sa Sugbo ug sa presensiya sa mga tradisyunal nga jeepney nga nakigkompetensya, iyang giangkon nga adunay mga higayon nga way laing mahimo ang ilang mga drayber ug konduktor gawas sa pagpasobra sa mga pasahero sa seating capacity sa ilang units.

Sa iyang breakdown sa P7,000 nga quota, P3,000 ang nagamit sa diesel fuel consumption, unya ang range nga P1,800-P2000 itibhang isip bayad sa monthly amortization sa units, P1,500 ang mapunta isip suweldo sa mga drayber ug suhol sa mga konduktor.

Ang nahabilin nga P500 ibahinbahin sa mga gasto sa pag-ayo ug pagmentinar og miscellaneous nga gasto lakip na ang admin ug garage fees, busa, si Maghanoy niingon nga ang kooperatiba mahimo lamang nga maggahin og pipila ka pesos kon ang ilang unit makahatag lang sa inadlaw nga quota.

Bisan pa nga ang tabang sa gobyerno sama sa Equity Subsidy alang sa downpayment sa unit nga adunay presyo nga P280,000 matag unit, makatabang sa ilang binuwan nga datahan, ang pagsulbad sa sitwasyon sa trapiko sa Metro Cebu mas maayo kay mas daghan ang ilang biyahe panahon sa rush hours inay nga matanggong sa trapiko. Kini nagpasabot nga mas daghang mga pasahero mapasakay, mas dako ang kita.