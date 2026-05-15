Unsay status nilang Bea, Vincent?

“It’s officially off.”
Mao ni ang gibutyag sa source sa kaulohan bahin sa engrandeng kasal unta ni Bea Alonzo ug Vincent Co nga wala madayon sa Spain sa Mayo 14, 2026.
Apan bisan kon wala madayon ang kasal ni Bea, sigon sa tinubdan, nga sila pa gihapon ni Vincent.
Sa pagkakaron, si Bea ug ang iyang pamilya mas gipili nga magpabilin lang una sa Spain aron malikayan ang mga intriga. Samtang si Vincent giingong naa ra sa Manila kauban ang pamilya.
Apan kon madayon pa ba ang kasal, ang source nagkanayon, “They’re trying to work it out pa.”
May mga chika nga gisuwayan sa pamilya ni Vincent nga mahilot kon unsa may problema ni Bea sa ilang “pre nuptial agreement,” apan ang aktres giingong maoy nagmagahi ug dili motubag sa ilang mga tawag.