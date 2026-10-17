UP Cebu: Hagip-ot nga sapa, basura hinungdan sa pagbaha

Ang pagkahuot sa agianan sa tubig sa mga suba, ang bakilid nga kabukiran, ug ang pataka nga paglabay sa basura sa katawhan maoy gitumbok nga tulo ka hinungdan kon ngano nga bahaon ang nagkalainlaing dapit sa Dakbayan sa Sugbo.
Kini maoy nahimong resulta sa gihimong research sa University of the Philippines (UP) Cebu nga gipresentar ngadto sa mga opisyal sa City Hall, nga gitun-an karon sa kagamhanan aron himuong tamdanan sa bag-ong mga proyekto batok sa baha.
Suma ni Kenneth Siasar, chief of staff ni Cebu City Mayor Nestor Archival, gipatin-aw sa maong pagtuon nga ang tubig gikan sa kabukiran kusog gyud nga moagay paubos tungod sa kabakilid sa yuta.
Gipahimug-atan ni Siasar nga bisan pa og may mga kalamboan sa bukid o wala, natural na nga modagayday ang tubig paingon sa mga ubos nga komunidad.
“Whether naa ang mga Monterrazas de Cebu o walay Monterrazas, whether naghimo og detention pond o walay detention pond, naa na gyud ni siya ang tubig gikan sa babaw,” matod pa ni Siasar.
Gisugyot sa UP Cebu ang paghimo og mga detention pond sa tubig sa upland areas aron mapahinay ang pag-agay niini paingon sa ubos.
Nadiskobrehan nga ang pipila ka kanhi proyekto sa flood control nakapahuot hinuon sa agianan sa tubig tungod kay ang mga estraktura gipahimutang man pasulod sa suba imbes pagawas, aron lang malikayan ang pagtandog sa mga balay sa daplin ug ang pagbayad sa expropriation sa yuta.
Gitumbok usab ang kakuwang sa disiplina sa tawo, sama sa nahitabo sa Barangay Tisa diin may mga nagbutang og sako sa basura sa tunga sa dalan samtang nagbunok ang ulan, nakabara sa mga
drainage.
Nalakip sa maong pagtuon ang mga dagkong suba sa siyudad sama sa Guadalupe, Butuanon, Kinalumsan, ug Mananga river.
Nagpaabot pa ang Kagamhanan sa Siyudad sa Sugbo sa opisyal ug pormal nga dokumento gikan sa UP Cebu aron matino ang mga dapit haom itukod ang mga detention pond ug unsaon pag-disenyo ang mas epektibo nga flood control infrastructure sa Sugbo. / CAV