UP Cebu mopalambo sa ilang campus sa SRP

Ang Cebu Normal University (CNU) mahimong ma­ngita og laing lokasyon kay ang University of the Philippines (UP) Cebu nisubli sa ilang sa pagpahibalo sa pagpalambo sa ilang campus nga nahimutang sa South Road Properties (SRP).

Ang presidente sa CNU nga si Daniel Ariaso Sr. nagsulat kaniadto, pinetsahan og Oktubre 4, 2023, ngadto kang UP Systems President Angelo Jimenez, nga nangayo og bahin sa 2.5 ektarya nga luna sa SRP sa UP Cebu alang sa expansion sa unibersidad.

Parehong ang UP Cebu ug CNU mga unibersidad nga gipundohan sa estado.

Apan ang UP Cebu, sa usa ka press statement niadtong Miyerkules, Hunyo 19, 2024, niingon nga wala silay nadawat nga pormal nga hangyo gikan sa bisan unsang unibersidad bahin sa luna niini sa SRP.

Ang chancellor sa UP Cebu nga si Leo Malagar, pinaagi sa press release, niingon nga ang unibersidad nakahimo na og mga plano alang sa ilang campus sa SRP, ug nidugang nga aduna kini budget nga gipundohan sa General Appropriations Act (GAA) sa 2023 ug 2024 ug UP System funds.

“The SRP lot has been reserved for long-term projects that align with our vision for UP Cebu’s future and our contributions to Cebu’s development. Our plans are not made overnight but are the results of extensive planning and strategic funding allocations,” matod ni Malagar.

Ang SRP campus sa UP Cebu nag-okupar sa 5.1 ka ektarya nga luna sa maong dapit.

Sa dihang gipangayoan og ko­mento sa pamahayag sa UP Ce­bu, usa ka opisyal sa CNU nag­dumili sa paghatag og tubag.

Ang CNU, sa usa ka sulat nga pinetsahan og Mayo 20, 2024, nipaabot ngadto kang Acting Mayor Raymond Alvin Garcia sa una nilang hangyo alang sa 2.5 ka ektarya nga donasyon sa SRP.

Una ning gihimo sa CNU niadtong Oktubre 9, 2023, apan giingnan sila ni Mayor Michael Rama nga makigsabot sa UP. Si Rama kasamtangang nagsilbi sa unom ka buwan nga pre­ventive suspension nga gimando sa Ombudsman. / CDF