UP Maroons vs. Mustangs

Mga duwa karon:

5:15 pm- CITU batok CBSAA (High School)

6:45 pm- UP batok CRMC (College)

Suwayan sa Cebu Roosevelt Memorial College (CRMC) Mustangs pagrehistro ang labing una nilang sunodsunod nga kadaugan sa ilang pagpakigbatok sa University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons sa main game ning Martes, Oktubre 24, 2023, alas 6:45 sa gabii sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball college division sa Cebu Coliseum.

Ang Mustangs gikan sa supresang kadaugan batok sa University of San Carlos (USC) Warriors, 74-52, niadtong Dominggo, Oktubre 22, nga maoy nagpasaka sa ilang rekord ngadto sa 2-4 nga baraha.

Malaumon ang Mustangs nga ang dakong kadaugan makahatag kanila og dugang kadasig sa pagpadayon sa ilang kampanya.

Ang Fighting Maroons adunay 1-4 nga rekord apan taliwala niini, dili angayg molugak bisan gamay ang Mustangs.

Sa high school division, magsangka ang parehong nagsalimoang nga Cebu Institute of Technology University (CITU) Wildkittens ug City of Bogo Science and Arts Academy (CBSAA) Trail Blazers sa premirong duwa.

Ang Wildkittens adunay 1-3 nga rekord samtang ang Trail Blazers wala pa’y daog sulod sa upat ka mga duwa.

Sa laing kombati sa college division niadtong Dominggo, gipangmakmak sa University of Cebu (UC) Webmasters ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers, 62-52.

Samtang sa high school division, gipangpukan sa University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 72-67, ug gipanglampornas sa defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu 9SHS-AdC) Magis Eagles ang CBSAA Trail Blazers, 88-41.