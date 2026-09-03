Upat ka falls sa Samboan: Asa man ka mosugod?

Kon gikapoy ka na sa kasaba sa siyudad ug nangita ka og lugar nga makapabugnaw sa lawas ug makapahupay sa hunahuna, panahon na nga mosulod ka sa habagatang Sugbo.
Sa Samboan, dili lang usa, dili duha, kondili upat ka falls ang mahimong suruyon.
Ug ang matag usa adunay kaugalingong sugilanon, kaugalingong katahom, ug kaugalingong lebel sa adventure. Usa ini among naduaw niadtong 2014 uban sa akong asawa ug mga higala.
Una sa atong listahan ang Aguinid Falls, usa sa mga labing bantog nga destinasyon sa Samboan. Dinhi pa lang, makasinati ka na sa preskong tubig ug matahom nga batoon nga palibot nga murag natural nga playground sa kinaiyahan.
Sunod ang Binalayan Falls nga nailhan sab tungod sa tulo ka bagsik sa tubig nga mahulog gikan sa bato. Kon ganahan ka og lugar nga nindot kuhaan og hulagway ug mas nindot pa tan-awon mismo, seguradong naa kay ikalipay dinhi.
Anaa sab Balaygsawa Falls, nga mas angay sa mga nangita og mas malinawon nga palibot. Dili kinahanglan nga pirmeng adrenaline ang pangitaon sa pagbiyahe. Usahay, igo na ang pagpaminaw sa tingog sa tubig, pagtan-aw sa lunhaw nga palibot ug pagpahayahay.
Apan kon hagit gyud ang imong gipangita, andam na ba ka sa Dao Falls?
Matod ni Greggy Magdadaro, usa ka lumad nga taga Samboan, ang Dao Falls ang adunay labing mahagiton nga rota taliwala sa upat.
Ug kon ingnon kang mahagiton, ayaw pagdahom og ordinaryong paglakawlakaw lang. Bitaw, niadtong 2014, ningsuot mi og kamaisan, kawayanan ug nanganaog sa pangpang nga dunay gitunton nga hagdan. Di lalim. Mikurog akong mga tuhod. Dinhi masulayan ang imong kusog, pailob, ug determinasyon.
Ug sa dihang makita na nimo ang falls, tingali makasulti ka sa imong kaugalingon:
“Mao diay ni ang hinungdan nganong kinahanglan nakong agian ang tanan.”
Kay mao man gyud tingali kana ang magic sa pagbiyahe.
Dili lang ang destinasyon ang importante. Apil sab ang dalan nga imong giagian, ang mga hagit nga imong nalabyan, ug ang mga talan-awon nga imong nakita sa wala ka pa makaabot.
Busa, kon moadto ka sa Samboan, ayaw paghunong sa usa ka falls.
Aguinid. Binalayan. Balaygsawa. Dao.
Upat ka falls. Upat ka mga kasinatian. Kana makita, masinati mo lang sa Samboan. /