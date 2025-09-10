Upat ka lalaki nga mipatay sa managsuon padayong gipangita

Wala pay matumbok nga persons of interest ang kapulisan sa Lungsod sa Talibon sa Bohol Police Provincial Office (BPPO) sa kasong pagpusil-patay sa magsuon nga negosyante og quarry sa maong lugar niadtong Sabado sa gabii, Septiyembre 6, 2025.
Matod ni Police Major Romar Labasbas ang hepe sa Talibon Municipal Police Station nga nagpadayon pa sila sa pagsubay ug pag-backtrack sa mga kuha sa CCTV camera nga maoy maghatag nila og lead sa imbestigasyon.
Ang mga saksi una nang nibutyag nga upat ka lalaki nga armado ang nikanaog sa puti nga van nga maoy ilang gisakyan ug dayong pamusil sa mga biktima nga silang alyas Giloy, 42 , ang manghod niini nga si Witwit, 36, sa ilang balay sa Barangay Tanghaligue sa maong lungsod.
Human sa gihimong krimen, dali nga nisibat ang mga suspek sakay sa puti nga van apan ang mga nakasaksi wala na makakita sa plate number tungod sa kahadlok.
“Sa karon wala pa nato kaayo ma-establish ang atuang possible nga mga suspek kay mao gyud na atong gitan-aw ang pag-backtrack para naa tay ma-check or asa man ta pwede makakuha ug mga bisan man lang pangalan sa usa sa mga suspek sir,” matod ni Labasbas.
Giangkon ni Labasbas nga usa sa mga hagit nga ilang giatubang mao ang pagkuha sa mga CCTV footage nga padayong gihimo karon sa iyang mga imbestigador.
Tungod niini, nanawagan siya sa mga residente sa maong lungsod o sa mga silingang lugar nga abagan sila ug kon dunay nakakita sa sakyanan nga gigamit sa mga suspek mamahimong i-report sa ilang police station sa dinalian nga kasulbaran sa kamatayon sa duha ka magsuon.
Gipasalig ni Labasbas nga luwas pa ang Lungsod sa Talibon ug giila nila ang maong insidente nga usa ka isolated nga kaso ug dili angayan nga mabalaka ang katawhan. / AYB