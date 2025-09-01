Upat ka managsuon nag-unay, 1 kritikal

Nalandig sa tambalanan ang duha sa upat ka managsuon nga nag-unay og away alas 11:30 sa buntag, Dominggo, Agusto 31, 2025, sa Purok 4, Barangay Bulongan sa dakbayan sa Toledo.
Ang gidala sa Toledo City General Hospital mao si Doroteo Gabilan Canuday, kinsa gihapak og bato sa ulo sa iyang manghod nga si Julito.
Samtang ang ilang laing igsuon nga si Rufino gidala usab sa maong tambalanan apan gibalhin sa Vicente Sotto Memorial Medical Center (VSMMC) sa Dakbayan sa Sugbo tungod sa grabeng samad dinunggaban.
Sa imbestigasyon sa Toledo City Police Station, nasayran nga kalit lang naabot sa balay ni Julito Canuday ang iyang maguwang nga si Doroteo nga hubog ug nanghagit og sumbagay sa iyang manghod.
Tungod sa kapungot ni Julito, mikuha kinig bato ug gibunal sa ulo ni Doroteo nga miresulta sa pag-agas sa daghang dugo.
Samtang si Rufino nga nakakita sa iyang maguwang nga nagkadugo gisapopo niya kini aron dalhon sa tambalanan apan gikalitan siyag dunggab og baton sword sa iyang manghod nga si Santiago.
Nagtuo matod pa si Santiago nga si Rufino ang midagmal sa ilang maguwang nga maoy hinungdan nga iya ning gidunggab.
Human sa insidente, misibat si Santiago apan nadakpan kini pagka alas 11:30 sa buntag sa Lunes, Septiyembre 1, 2025 atol sa hot pursuit operation nga gilusad sa mga sakop sa DAS Police Community Precinct.
Nakuha usab ang hinagiban nga gigamit ni Santiago sa pagdunggab sa iyang igsuon.
Sigun sa mga imbestigador, ang pamilya sa magsuon nga nag-unay nagkasinabot nga mopasaka og kasong frustrated homicide batok ni Santiago samtang si Julito dili ra nila ikiha.
Giingong anaa pa sa talandugon nga kahimtang sa Rufino sa Intensive Case Unit sa VSMMC human makaangkon ug lawom nga samad dinunggaban sa ubos nga bahin sa tuong gusok. /