Upat ka suspek sa pagsunog sa 2 ka biktima sulod sa sakyanan, nadakpan

Gidakop sa mga polis ang upat ka suspek sa pagpatay sa usa ka lalaki ug usa ka babaye kansang mga lawas gisunog sulod sa sakyanan sa Peñaranda, Nueva Ecija, sayo ning semanaha.
Sa usa ka interview pinaagi sa telepono, ang officer-in-charge sa Peñaranda Police Station nga si Captain Vincent Taylor niingon nga usa sa mga suspek higala sa babayeng biktima ug giisip nga primary suspect.
Matod ni Taylor, ang tulo pa, lakip na ang bana sa primary suspect, giingong nitabang kaniya aron makaikyas sa dakop.
Nadakpan sa mga awtoridad ang upat niadtong Marso 11 sa Barangay Siempre Viva Sur, Mallig, Isabela.
Sumala sa mga report sa kapulisan, niadtong Marso 9, sa alas 10:40 sa buntag, usa ka pula nga Toyota Wigo ang nakit-ang nasunog atubangan sa Leong Hup Farm sa Barangay Sinasajan.
Sulod sa sakyanan mao ang mga patay’ng lawas sa usa ka lalaki ug usa ka babaye nga sa sinugdan wala pa mailhi tungod sa grabeng pagkasunog. Nakit-an sa mga imbestigador nga ang mga lawas dunay mga samad pinusilan sa tangkugo.
Ang mga imbestigador nakakuha og footage sa closed-circuit television (CCTV) sa insidente diin gipakita ang usa ka lalaki nga gidagkutan ang sakyanan. Usa sab ka saksi ang nihatag og affidavit ngadto sa mga polis.
Matod ni Taylor, base sa inisyal nga imbestigasyon, ang babayeng suspek nakautang sa babayeng biktima og P2.5 milyunes.
“According sa investigation namin allegedly meron utang itong suspect na babae dito sa victim natin na babae na hindi pa na-settle. Meron silang isinangla na apartment na worth P5 million (na pagmamay-ari nung female victim) and then inutang nung female suspect ang P2.5 million,” matod ni Taylor.
“During nung time ng incident supposedly imi-meet nila ‘yung buyer ng apartment kasi hindi na nila mabayaran ‘yung pagkakasangla ibebenta raw nila diumano worth P10 million… Peke lang since pinagplanuhan talaga na i-commit itong crime. And ‘yung nagfo-front na prospective buyer, ‘yung driver ng tricycle,” dugang niya.
Ang gunman ug ang laing suspek nga maoy nagmaneho sa tricycle isip getaway vehicle nagpabilin pa nga gawasnon.
“Sa kanyang bersyon (female suspect), may ka-transact sila na supposedly bibili ng apartment (nung female victim) na nakasangla. Pero, bigla daw pinutukan nitong ating gunman ‘yung dalawang victim and then, that’s the time na lumabas siya at umalis doon sa area. Pero, kita naman natin sa CCTV na iisang sasakyan lang ‘yung sinakyan nitong female suspect natin at saka yung gunman,” sumala pa ni Taylor. /TPM/SunStar Philippines