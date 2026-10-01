UPC Maroons nakadaog na

Mga duwa karon:
6:15 pm- CIT-U batok DBTC (High School)
7:45 pm- UPC batok USPF (College)
Nakakita na gyud og pagsidlak sa adlaw ang University of the Philippines-Cebu (UPC) Fighting Maroons human nila gipangpukan ang University of Cebu Lapu-Lapu/Mandaue (UCLM) Webmasters, 66-59, sa main game niadtong Miyerkules sa gabii, Septiyembre 30, 2026, sa college division sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) basketball sa Cebu Coliseum.
Ang kadaugan maoy labing unang naangkon sa Fighting Maroons sulod sa lima ka duwa ug mao sab kini ang nagpatiurok sa UCLM Webmasters sa 1-6 nga rekord ug labing ubos nga puwesto kauban ang University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers.
Gikan sa sikit nga engkuwentro sa nag-unang duha ka quarters, ang Fighting Maroons nakadistansya og dobleng numero nga puntos, 54-44, sa pagsugod sa katapusang quarter.
Ning-aksiyon paggukod ang UCLM Webmasters sa 4th quarter apan nasanta ra sa Fighting Maroons ang ilang pagpanghulga sa hinapos nga bahin.
Ang Fighting Maroons gipangulohan ni AJ delos Reyes pinaagi sa iyang 19 puntos samtang ningtampo og siyam ka puntos matag usa sila si Kenneth Fuller ug Raul Gilbuena.
Ang UCLM Wemasters gipangulohan ni Dan Mitchell pinaagi sa iyang 14 puntos, nihatag og siyam ka puntos si Kyle Dela Torre samtang niamot og walo ka puntos si Javier Palco.
Sa high school division, ang Cebu Institute of Technology-University (CIT-U) Junior Wildcats nakasagubang sa pagpanghulga sa University of the Visayas (UV) Baby Lancers sa hinapos nga bahin aron irehistro ang 65-60 nga kadaugan.
Ang Junior Wildcats ningsaka sa 4-1 nga rekord samtang ang Baby Green Lancers naumod sa 1-2 nga rekord. / ESL