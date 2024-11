UPHill Challenge 5 nagmalampuson

Nalabni ni Darwin Lucaylucay ug Marie Ave Abos ang kampiyonato sa men’s and women’s category sa malampuson nga 2024 UPHill Challenge sa University of the Philippines (UP)-Cebu campus dakbayan sa Sugbo kagahapon, Nobiyembre 17.

Nahuman ni Lucaylucay ang 16K nga rota sulod sa 1 ka oras ug 6.5 minutos para daogon ang men’s title samtang si Abos nitabok sa finish line nga dunay 1:29.19 nga oras ug maoy midaog sa wo­men’s category.

Nagsunod sa men’s 16K mao sila Raymund Bantilla ug Giovani Villarico nga adunay 1:14.43 ug 1:19.35 nga oras.

Samtang ang mikuha sa ikaduhanga luna sa women’s side mao si Jay Gilo sa oras nga 1:37.49 ug gisundan siya ni Eva Monsanto sa oras nga 1:39.57.

Ang kampiyon sa men’s 12K mao si Jerome Casinilio (46.00), ikaduha si Albert Menardo (52.36) ug mikompleto sa podium mao si John Nino Brigoli (58.15).

Daog sa women’s 12K si Asia Paraase (1:00.21) gisundan siya nila Richell Bajada (1:19.34) ug Ann Tisol (1:26.25).

Sa 6K nga kategoriya, top three sa men’s division sila Mondexter Melendres (23.52), Joseph Placer (25.48) ug Mateo Agustos Bangkali (30.04); sa women’s division mao sila Alona Jungco (31.34), Dyna Ty (41.41) ug Maria Recilla (43.30).

Sa Barkada category, daog ang Roar (35.15) sa 6K ug ang Francis Enriquez Group (28.07) sa 3K.

Ang maong lumba giorganisar sa UP-Cebu kauban ang Coco Running. / RSC