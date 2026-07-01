Urban gardening tubag sa child malnutrition

Giawhag ang katawhan sa Sugbo nga moapil sa urban gardening isip tubag sa mga kabalaka sa food safety nga nalambigit sa child malnutrition.
Matod ni Geneveve Abella, licensed agriculturist sa City Agriculture Department (CAD), importante ang urban gardening sa pagsulbad sa child malnutrition sa Cebu.
Gibutyag niya kini atol sa 52nd Nutrition Month Launching nga may temang “Nutrisyon at Kalikasan, Ating Pangalagaan!”, nga gihikay sa Cebu City Nutrition Office (CCNO) sa Plaza Sugbo niadtong Hulyo 1, 2026.
Sumala ni Abella, nagpabiling hagit sa dakbayan ang food safety tungod sa nagkadaghang paggamit og mga kemikal sama sa pesticides sa mga tanom nga mahimong makaapekto sa nutritional status sa komunidad.
Ang kasagarang mga klase sa malnutrition sa Cebu City mao ang stunting, wasting, underweight, overweight, ug obesity sa mga batang nag-edad og 0 hangtod 59 ka bulan.
Matod ni Abella, ang matag panimalay angay adunay kaugalingong tanaman aron makapananom sa ilang pagkaon ug maseguro ang food safety ug food security.
Ang urban gardening mao ang pagtanom og mga tanom, utanon, ug prutas sa panimalay pinaagi sa pag-maximize sa dunay luna aron makatanom og presko, himsog, luwas, ug malungtarong mga ani nga dali ra maabot. Dili lamang pagtanom ang urban gardening, kondili naglakip sab kini sa beekeeping ug pag-atiman og mga hayop sa uma.
“Parehas ra kini sa pagpanguma sa kabukiran. Ang kalainan lang kay gihimo kini sa urban setting,” matod ni Abella.
Uban sa suporta sa buhatan ni Cebu City Councilor Alvin Arcilla, gilusad sa CAD ang Urban Gardening Contest nga adunay temang “Balik sa Pananom” niadtong Hunyo 8. Tumong sa maong kompetisyon ang pagdasig sa mga estudyante sa tibuok Sugbo nga mobalik sa pagpananom ug tudluan sila unsaon pagtanom sa ilang mga eskwelahan ug komunidad.
Sigon ni Abella, makatabang ang programa aron mabalhin ang atensiyon sa kabataan ngadto sa usa ka mapuslanong kalingawan imbes nga magsige og duwa sa computer tibuok adlaw.
“Ang kamatuoran karon sa mga estudyante mao nga pirmi silang nag-atubang sa computer, maong wala na silay panahon alang sa pagpananom,” matod ni Abella.
Bag-ohay lang, ang San Nicholas Elementary School nakadawat sa labing taas nga award sa Micro Garden category niadtong Lunes, Hunyo 29, sa Philippine International Convention Center (PICC). Nakadawat usab ang eskwelahan og P300,000 nga cash prize.
Giawhag ni Abella ang publiko nga moapil sa urban gardening aron makatampo sa pagtukod og mas luwas nga palibot, samtang nagpalig-on sa food security ug nagpauswag sa nutrisyon. / Jinelle Rhea Simbajon - UP-Cebu Intern