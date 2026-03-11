US Central Command: 16 ka barko sa Iran nga tigpamutang og bomba, giigo

Gipahibalo sa U.S. Central Command niadtong Martes nga ilang giigo ang 16 ka mga barko sa Iran nga tigpamutang og bomba duol sa Strait of Hormuz.
“U.S. forces eliminated multiple Iranian naval vessels, March 10, including 16 minelayers near the Strait of Hormuz,” sumala sa Central Command sa usa ka post sa X.
Usa ka video nga gilakip sa post nagpakita nga ang mga bala niigo sa siyam ka mga barko diin ang kadaghanan niini nagpundo lang sa panahon sa pag-atake.
Wala pa masuta sa pagkakaron kon nakapakatap na ba ang Iran og mga bomba sa dagat sukad nga naglunsad ang Estados Unidos ug Israel og dagkong pag-atake sa Iran niadtong Pebrero 28.
Gamiton sa Iran ang mga missile ug mga submarino aron hunongon ang paglihok sa mga barko sa Estados Unidos ug sa mga kaalyado niini nga moagi sa Strait of Hormuz, sumala ni Alireza Tangsiri, ang Navy Commander sa Islamic Revolutionary Guard Corps, sa usa ka post sa social media platform nga X niadtong Martes.
Gipanghimakak sa maong post ang naunang pangangkon sa U.S. nga ang ilang navy nag-eskort og mga oil tanker nga moagi sa maong mahinungdanong agianan sa dagat.
Ang bag-ong mga pagkabalda sa trapiko sa dagat sa Strait of Hormuz naghatag og kabalaka bahin sa posibleng epekto niini sa merkado sa enerhiya, transportasyon sa
dagat, ug sa tibuok kalibotan nga suplay, sumala sa United Nations Trade and Development (UNCTAD) niadtong Martes.
Sa usa ka report sa pagtuki, ang UNCTAD nagkanayon nga ang paggrabe sa tensyon sa militar sa rehiyon nakabalda sa dagan sa mga barko sa Strait of Hormuz, usa ka kritikal nga agianan nga nagdala sa halos usa ka kwarter sa tibuok kalibotan nga pamatigayon sa lana pinaagi sa dagat, uban sa dagkong bulto sa liquefied natural gas ug mga abono. / Xinhua