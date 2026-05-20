US mipahamtang og bag-ong mga sanksyon batok sa Iran

Gibabagan sa Office of Foreign Assets Control (OFAC) sa US Department of the Treasury niadtong Martes ang usa ka inilang Iranian foreign currency exchange house ug mga kauban nga kompanya niini, human giingon nga sila ang nagdumala sa ginatos ka milyon ka dolyar nga mga transaksyon alang sa mga bangko sa Iran nga gi-sanksyon.
Ang maong lakang, nga kabahin sa kampanyang “Economic Fury” sa US, nagpunting sa kapin sa 50 ka mga kompanya, indibidwal, ug mga barko nga naghatag og kita sa Tehran, sumala sa opisyal nga pahayag sa maong departamento.
Dugang pa niini, gibabagan usab sa OFAC ang 19 ka mga barko nga nalambigit sa pagbiyahe sa petrolyo ug petrochemicals sa Iran ngadto sa mga langyaw nga kustomer, “mga transaksyon nga nakamugna og ginatos ka milyon ka dolyar nga kita.”
Andam usab ang departamento nga mohimo og lakang batok sa mga langyaw nga kompanya nga nagsuporta sa ilegal nga komersiyo sa Iran, lakip na ang mga airline, ug mamahimo usab silang magpahamtang og secondary sanctions sa mga langyaw nga institusyong pinansyal nga nagpadali sa mga kalihokan sa Iran kon gikinahanglan, sumala pa sa gipagawas nga pamahayag. / Xinhua