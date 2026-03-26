US nagpadala og peace plan sa Iran nga gipaagi sa Pakistan

Ang Estados Unidos nagpadala ngadto sa Iran og usa ka “15-point peace plan” pinaagi sa Pakistan, isip pagsulay nga tapuson ang gubat tali sa Iran nga anaa na karon sa ikaupat nga semana, sumala sa taho sa The New York Times niadtong Martes, dungan sa pagkutlo sa duha ka wala hinganli nga opisyal.
Ang administrasyong Trump nagtinguha nga “mangita og dalan pagawas sa panagbangi samtang kini nakigbisog sa mga epekto niini sa ekonomiya,” matod sa taho.
Ang maong plano naghisgot sa ballistic missile ug nuclear programs sa Iran, lakip na ang mga agianan sa dagat, partikular na ang Strait of Hormuz.
Apan, dili pa klaro kon unsa kadako ang pagpaambit sa maong plano ngadto sa mga opisyal sa Iran ug kon duna ba’y purohan nga dawaton kini sa Iran isip basehan sa negosasyon. Wala sab masayri kon uyon ba ang Israel niining maong sugyot.
Ang Channel 12 sa Israel nitaho sab niadtong Martes nga ang Washington naghatag sa Tehran og 15-point plan alang sa usa ka bulan nga “ceasefire deal.”
Sumala sa maong TV channel, base sa ilang mga tinubdan, ang mga advisor ni Presidente Donald Trump nga sila si Steve Witkoff ug Jared Kushner mao ang nagduso sa plano alang sa hinanaling paghunong sa panagsangka, gamit ang 30 ka adlaw nga higayon aron hingpiton ang pagpatuman sa maong 15-point plan.
Lakip sa giawhag sa maong plano nga gub-on sa Iran ang iyang mga “nuclear capabilities,” hunongon ang tanang “uranium enrichment,” ug mohatag og permanenteng pasalig nga dili na gyud mangita og mga armas nukleyar.
Dugang pa niini, gikinahanglan sab nga hunongon sa Tehran ang pagpundo ug pagsuporta og armas sa mga alyadong grupo sa rehiyon ug segurohon nga ang Strait of Hormuz magpabiling bukas sa mga barko alang sa international trade.
Isip bugti, ang Washington nagtanyag og hingpit nga pagtangtang sa mga silot, tabang sa pagpalambo sa “civilian nuclear energy project” sa Bushehr sa habagatang bahin sa Iran, ug ang pagtangtang sa hulga sa “snapback” mechanism nga mahimong mobalik sa mga karaan nga silot sa UN batok sa Iran.
Sa pagkakaron, wala pa’y timailhan nga mohunong ang gubat sa dili madugay.
Ang White House niingon niadtong Martes nga samtang nagpadayon ang
diplomasya, ang mga pagatake sa militar batok sa Iran nagpadayon gihapon.