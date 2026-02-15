USA batok World sa All-Star Game

Magtapok ang mga bituon sa basketball karong adlawa, Pebrero 17, 2026 (PH time) sa pagbuylo sa National Basketball Association (NBA) 2026 All-Star Game didto sa Inglewood, California.
Karong tuiga gitunga ang All-Star players sa tulo ka teams nga magsangka sa round-robin tournament.
Ang USA Stars pangulohan ni head coach J.B Bickerstaff kuyog ang players nga sila Scottie Barnes, Devin Booker, Cade Cunningham, Jalen Duren, Anthony Edwards, Chet Holmgren, Jalen Johnson, ug Tyrese Maxey.
Ang US Stripes gitimon ni head coach Mitch Johnson ug mga players nga sila Jaylen Brown, Jalen Brunson, Brandon Ingram, Kevin Durant, LeBron James, Kawhi Leonard, Donovan Mitchell, De’ Aaron Fox ug Stephen Curry.
Samtang ang World ni head coach Darko Rajaković moparada nila Deni Avdija, Luka Dončić, Nikola Jokić, Jamal Murray, Pascal Siakam, Alperen Şengün, Karl-Anthony Towns, Victor Wembanyama ug Norman Powell. Anaa sa team si Giannis Antetokounmpo ug Shai Gilgeous-Alexander apan di makaduwa tungod sa injury. / RSC