Usa ka lalaki ‘nalambigit’ sa kamatayon ni Coach J

Duna nay ngalan karon ang Police Regional Office (PRO 7) sa tawo nga posibling dunay kalambigitan sa kamatayon ni Joel Jude ‘Coach J’ Suson Unchuan nga napalgang patay sa Sitio Palanas Barangay Inaya­gan, dakbayan sa Naga ni­­adtong kaadlawon sa Dis­yembre 30, 2023.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brig. Gen. Anthony Aberin, nga dili pa sila makabutyag sa ngalan sa maong personalidad sanglit nagpalawom pa sa imbestigasyon ang kapulisan.

Apan iyang gipasabot nga ang maong personalidad dili pa matawag nga suspek sa krimen sanglit ila pang gisusi unsa gyuy kalambigitan niini sa kamatayon ni Coach J.

“As of now we cannot consider him a suspect but we are looking into their involvement because as I’ve mentioned, ang resulta sa atoang forensic examination nag resulta or nag indicate nga naay mga personalities nga dapat tan-awon,” matod ni Pelare.

Gihulagway ni Pelare nga kini ang nigawas nga ngalan base sa forensic exa­mination sa PNP Forensic Unit.

Nagpabilin nga personal ug pagpanulis ang motibo ang gitan-aw sa kapulisan apan matod ni Pelare nga posibling kombinasyon sa duha, tulis ug personal.

Ang maong kaso gipatutukan ni Aberin, sigun ni Pelare, aron masulbad sa labing dali nga panahon ilabi na nga inila ang biktima sa rehiyon 7.

Nipasalig ang kapulisan nga wala usab nila pasagdi ang ubang mga kaso sa Central Visayas.