Usa ka Magical Day sa Walt Disney Studios Park sa Paris

Ang Walt Disney Studios Park sa Paris, France usa ka dapit diin ang mga salida nabuhi. Gikan sa imong pagsulod, gidala ka sa mahika nga kalibutan sa pelikula ug kalingawan.
Ang parke nagtanyag og usa ka butang alang sa tanan, gikan sa kulbahinam nga mga biyahe ngadto sa talagsaon nga mga salida ug interactive nga mga kasinatian nga nagpakita kanimo kon giunsa paghimo ang mga salida. Kini usa ka makalingaw nga lugar diin mahimo nimong matagamtam ang mahika sa Disney sa usa ka bag-ong paagi.
Alang sa mga mahiligon sa kahinam, adunay daghang mga ride nga makapakurog sa imong kasingkasing. Ang uban niini nga rides magdala kanimo pinaagi sa aksiyon sa bantog nga mga salida, samtang ang uban puno sa mga surpresa nga makapahadlok kanimo.
Kon ganahan ka sa labing makapahayahay nga kasinatian, adunay mga lugar nga mahimo nimong susihon sa imong kaugalingon nga tulin. Mahimo nimong mahimamat ang imong paborito nga mga karakter sa Disney, malingaw sa makalingaw nga mga pasundayag, ug mahibal-an kon giunsa paghimo ang espesyal nga mga epekto sa paghimo sa mga mahika sa screen.
Sa imong paglakaw sa parke, imong makita kon giunsa pagdala sa Disney ang mga estorya sa kinabuhi. Mahimo nimong bisitahon ang mga set sa sine, pagsuhid sa mga lugar sa likod sa mga eksena, ug tan-awon kon giunsa paghimo ang paggama usa ka pelikula.
Ang parke dili lang bahin sa mga sakay; mahitungod kini sa pagsinati sa salamangka ug pagkamamugnaon nga nailhan ang Disney. Nagtan-aw ka man sa usa ka live show o nalingaw sa usa ka interactive nga eksibit, kanunay adunay bag-o ug makapahinam nga madiskobrehan.
Ang Walt Disney Studios Park usa sab ka lugar diin makahimo ka og malungtarong mga handumanan uban sa imong pamilya o mga higala. Ang tanan gikan sa pagkaon hangtod sa musika nagdugang sa makalingaw nga atmospera. Naggugol ka man og pipila ka mga oras o tibuok adlaw, mobiya ka nga adunay katingala ug kahinam.
Ang pagbisita sa Walt Disney Studios Park usa ka tinuod nga mahika nga kasinatian diin mahimo ka nga makasulod sa kalibutan sa mga salida ug maghimo og mga panumduman nga molungtad sa tibuok kinabuhi. /