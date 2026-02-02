Usa ka milyon nga cash nabiyaan, giuli sa mga guwardiya sa Mandaue

Gipakita sa mga building guard sa Civil City Security Unit nga nadestino sa Mandaue City Sports Complex ang ilang pagkamatinud-anon ug pagkapropesyonal human nila giuli ang usa ka body bag nga adunay sulod nga hapit P1 ka milyon nga cash ug pipila ka tseke. Nakit-an ang bag nga walay tag-iya sulod sa pasilidad niadtong hapon sa Enero 8, 2026.
Sumala ni Building Guard Renaldo Gerra, nakit-an nila ang bag sa alas 5:10 sa hapon samtang nagpahigayon sila og inspeksyon sulod sa sports complex nga gigamit niadtong panahona isip venue alang sa mga transaksyon sa Business Permits and Licensing Office (BPLO).
Matod ni Gerra, mingaw na ang dapit niadtong higayona tungod kay nanghipos na ang mga kawani sa BPLO human sa tibuok adlaw nga pagproseso og business permits.
Gipasabot niya nga ang bag murag nakalimtan, busa ilaha kining gisusi isip kabahin sa standard security procedure.
Nakurat na lang sila pag-ayo pagkakita sa dako nga kantidad sa kuwarta sa sulod niini.
Nasayran gikan sa tag-iya nga duna siya’y duha ka belt bag ug gihukas niya ang usa samtang nipirma og mga dokumento ug nagbayad og mga bayranan.
Nabilin niya kini sa bench ug wala na makuha sa pagbiya niya.
Tungod sa kadako sa kantidad, wala biyai ni Gerra ug sa iyang mga kauban ang bag ug ilaha kining gidala sa ilang opisina aron maseguro ang kaluwasan niini.
Gipahibalo sab dayon nila ang ilang mga labaw.
Dugang ni Building Guard Dennis Mahilum, giya nila ang ilang responsibilidad isip mga public servants.
“Kabahin gyud kini sa among katungdanan... Bisan unsa pa ang among trabaho, buhaton namo kini og tarong ug dili mi mobuhat og dautan,” asoy ni Mahilum.
Giangkon ni Mahilum nga nakulbaan siya pagkakita sa daghang kuwarta, busa gi-double check nila ang sulod ug gipahibalo dayon ang ilang hepe.
Wala na sila nisuway og kontak sa tag-iya kay wala pa man sila’y impormasyon sa address niini.
Naghulat na lang sila nga mobalik ang tag-iya.
Ang tag-iya nibalik ra sab sa sports complex sa iyang kaugalingong kabubut-on kay nagduda siya nga nabilin niya didto ang bag.
Matod ni Mahilum, wala na magdahom ang tag-iya nga makit-an pa ang iyang bag.
Sa wala pa i-release ang bag, gisunod sa mga guwardiya ang estrikto nga verification procedure pinaagi sa pagpangayo og ID ug pagkompirmar sa sulod sa bag base sa protocol sa Civil City Security Unit.
Ang bag adunay mga binangan nga kuwarta nga tag P1,000, P500, P100, ug P50 ug pipila ka tseke nga mokabat sa hapit P1 ka milyon. Nasayran sab nga ang tag-iya usa ka “collector” ug ang maong kuwarta dili iyang personal nga panag-iya kondili para sa kompanya o koleksyon.
Malampusong nauli ang bag sa alas 6:00 sa gabii nga kompleto ang sulod ug walay nakulang. / ABC