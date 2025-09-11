Usa ka ‘retreat’ sa Lily of the Valley

Ang motorcycle ride ug camping maoy paborito kaayo sa akong minahal ug nako. Usahay kuyog mi sa grupo, apan dunay mga panahon nga kami ra gyud. Duna say mga biyahe nga layo, pero usahay duol ra, depende kon unsay among masabutan ug kon unsay available nga panahon.
Kasagaran sa among giduaw nga mga lugar, hilom ug mingaw, layo sa kasamok, layo sa kasaba, ug layo sa stress sa adlaw-adlaw nga kinabuhi. Dapit nga makahatag og ginhawa sa kalag ug kapahuwayan sa utok.
Bag-ohay lang, nakaplagan namo ang usa ka lugar nga duol ra gyud sa Talisay City. Ang lugar nahimutang sa kabukiran sa Cebu City — gitawag kini og Lily of the Valley Farm Retreat, naa sa Sityo Kangsi, Barangay Pung-ol Sibugay. Mga tulo ka kilometro lang kini gikan sa Transcentral Highway (TCH).
Pag-abot namo, misapigad dayon sa among panit ang bugnaw nga hangin ug ang among panan-aw manganawkanaw sa mga nagbawod nga kabukiran. Grabe ka-relaxing ang palibot. Duna silay garden, ug swimming pool nga puwede kaliguan. Makapili ka pa kon gusto ka mag-tent o abang og kwarto. Ang bayad sa camping kay tag-P300 kada tawo ug puwede ka mopili sa dapit nga gusto nimo pabarugon ang imong tolda.
Kami sa akong minahal, nagtolda lang mi kay mas feel namo ang outdoor vibes. Sa tinuod lang, lahi ra gyud ang bation nga magtent sa kabukiran — kabugnaw sa kagabhion, unya nag-fog pa gyud. Murag ang langit mikunsad sa among nahimutangan. Lami kaayo ipahuway.
Gawas sa pool, pwede pud ka maka-order og pagkaon ug ilimnon, pero giingnan mi nga hangtod alas 6 ra sa gabii ang order kay mouli ang ilang cook. Mao nang mas maayo magplano daan kon magdala ba ka og pagkaon o mag-order ra didto.
Kon gusto ka moadto, gamita lang ang Waze ug i-pin ang Gaia Cabin House isip landmark. Dihang dapita magsugod na ang signages paingon sa Lily of the Valley.
Pagkabuntag, lahi among gibati. Murag nabaskog mi og kalit, sama sa usa ka lawom nga pagginhawa human sa kapoy nga semana. Usahay, kinahanglan ra gyud diay nato nga mohunong ug mohatag og retreat sa atong kaugalingon. Usa ka pahulay, usa ka kalinaw nga mo-recharge sa atong kinabuhi. /