Usa patay sa bangga sa Liloan

Patay ang driver sa motorsiklo samtang naangol ang angkas niini human sila nabangga sa multicab nga ni-counter flow sa karsada sa Sitio Lourdes, Barangay Poblacion sa Lungsod sa Liloan, Cebu sa alas 4:45 sa kadlawon niadtong Sabado, Octobre 31, 2026.
Ang namatay dihadiha dayon mao si John Rey Arevalo, hingkod, taga Sitio Milagrosa, Barangay San Vicente, Lungsod sa Liloan, samtang ang naangol mao si Rotten Benedict Berdon, 22.
Sa imbestigasyon sa Liloan Municipal Police Station, nasuta nga ang multicab nga gimaneho ni Wendel Cabataña Romo, 38, taga Dakbayan sa Bogo, giingong nagsubay sa karsada paingon sa south.
Apan giingong nikawat kini’g karsada, nagsubay na sa pikas linya ug nibangga kini sa gikasugat nga motosiklo nga niresulta sa pagkalagpot sa mga biktima.
Tungod sa ka kusog sa impact sa pagkabangga, nakaangkon og dako nga kadaot sa ulo ug lawas ni Arevalo nga misangpot sa iyang hinanali nga kamatayon.
Ang driver sa multicab nga si Romo gikustodiya sa Liloan Municipal Police Station ug giandaman og kasong reckless imprudence resulting in homicide and physical injury. / AYB