Usa patay sa bangga sa Toledo

Gideklarar nga dead-on-arrival ang usa ka drayber sa motorsiklo human kini giingong mibangga sa usa ka SUV sa national highway sa Barangay Sangi, dakbayan sa Toledo, alas 3 pasado sa kaadlawon, Sabado, Hulyo 11, 2026.
Giila ang nakalas nga si Cristuto "Toto" Sepada, 52, taga Sitio Abayan, Barangay General Climaco, sa maong dakbayan.
Samtang ang nagmaneho sa SUV giila nga si Don Zarren Berdon, 18, taga Purok Rose, Brgy. Lamac, sa Pinamungajan.
Base sa imbestigasyon sa mga traffic personnel nga miresponde sa dapit, nasayran nga ang duha ka sakyanan nagbiyahe sa managlahing direksyon.
Giingong nagsubay sa husto nga lane ang SUV, apan pag-abot sa maong dapit, nisimang sa pikas lane ang motorsiklo nga gimaneho ni Sepada, hinungdan sa panagbangga.
Tungod sa kakusog sa impact, nalabay si Sepada sa karsada.
Gidala pa ang biktima sa Toledo General Hospital apan gideklarar kini sa attending physician nga si Dr. Mark Anthony P. Cabanig nga dead-on-arrival. / JDG