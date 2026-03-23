Usa sa 3 ka NPA nga namatay sa engkwentro sa Negros, taga Carcar

Lumad nga taga Dakbayan sa Carcar, Sugbo, ang usa sa tulo nga giingong sakop sa New People’s Army (NPA) nga napatay sa engkwentro sa Philippine Army sa Sityo Santol, Barangay Tampalon, Dakbayan sa Kabankalan, Negros Occidental niadtong Marso 21, 2026.
Si Ritchell “Ka Makoy” o “Venom” Verano, 26 anyos, nagdako sa usa ka kabos nga komunidad sa Carcar sa wala pa nibalhin sa Barangay Trinidad, Dakbayan sa Guihulngan, Negros Oriental diin siya nisalmot sa grupong Kabataang Makabayan niadtong 2015.
Niadtong 2017, gikataho nga nahimo siyang kabahin sa Pulang Hukbo sa Central Negros ug nadestino sa Southwest Negros niadtong 2025.
Ang 47th Infantry Battalion sa Philippine Army nakigbinayluay og bala batok kang Verano ug duha pa ka giingong kauban niini nga nailhan nga si Milky “Gorting” Sampini ug Joedil “Junjun/Cairo” Balsimo, human makadawat og taho bahin sa presensya sa armadong Communist Terrorist Group (CTG) sa maong dapit.
Ang duha ka minuto nga sinukliay sa bala niresulta sa pagkamatay sa tulo ka lalaki, samtang wala’y nasamdan sa habig sa tropa sa kagamhanan.
Narekober sa mga sundalo ang mga armas ug uban pang mga subersibong materyales sa dapit nga nahitabuan, lakip na ang usa ka R4 rifle, duha ka M16 rifle, duha ka M203 grenade launcher, usa ka hand grenade, ug nagkalainlaing mga dokumento.
Si Major General Michael Samson, commander sa 3rd Infantry Division sa Army, niingon nga ang mga napatay nga sakop sa NPA nalambigit sa daghang bayolenteng insidente sa tibuok Isla sa Negros, lakip na ang mga pagpamatay ug pagpanunog. / ABC