USA Stars kampyon

Nagkumboya sila si Anthony Edwards ug Tyrese Maxey aron agakon ang USA Stars ngadto sa kampyunato pinaagi sa dakong kadaugan batok sa USA Stripes, 47-21, sa finals sa 75th National Basketball Association (NBA) All-Star Game tournament kagahapon, Lunes, Pebrero 16, 2026 (PH time), sa Intuit Dome, ang balwarte sa Los Angeles Clippers.
Gipangulohan ni Maxey ang batan-ong puwersa sa USA Stars pinaagi sa iyang siyam ka puntos samtang nidugang og walo ka puntos matag usa sila si Edwards ug Chet Holmgren.
Si Edwards kinsa nakapundo og 32 puntos, siyam ka rebounds, ug tulo ka assists sa kinatibuk-an sulod sa tulo ka duwa, maoy napiling MVP ning maong mini-tournament.
"We chose to compete today and we came out on top," matod ni Edwards kinsa usa sa labing mga sinaligan sa Minnesota Timberwolves.
Gisugdan sa USA Stars ang championship game pinaagi sa 12-1 run nga gipangulohan sa pito ka puntos ni Maxey, human nasipyat ang USA Stripes sa nag-una nilang 10 ka itsa.
Pagkataudtaod, makabungog nga 15-0 run ang gimugna sa USA Stripes nga naghatag kanila og 33-9 nga labaw ug ning higayuna, wala na nakabangon ang beteranong puwersa sa USA Stripes.
Gipangulohan ni Donovan Mitchell ang USA Stripes pinaagi sa iyang unom ka puntos samtang si NBA all-time leading scorer LeBron James niamot og lima ka puntos.
Sukwahi sa naandang All-Star Game, ang NBA nihangop sa mini-tournament format ning higayona diin adunay tulo ka teams, nga gilangkuban og tag walo ka magduduwa, ang magkombati sa single round-robin elimination unya ang top two teams mao ang magsangka sa finals.
Ang matag duwa kombatihon lang sulod sa 12 ka minutos.
Gawas sa USA Stars ug USA Stripes, ang laing partisipanteng team mao ang Team World nga gilangkuban og international players.
Sa premirong duwa elimination round sa torneyo, gipukan sa USA Stars pinaagi sa overtime ang Team World, 37-35.
Sa ikaduhang duwa, napilde ang USA Stars batok sa USA Stripes, 40-42.
Sa ikatulong duwa, gipukan sa USA Stripes ang Team World, 48-45, nga maoy naghan-ay sa all-US final. / Gikan sa wires