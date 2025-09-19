Usbaw sa suholan sa CV madawat sa Oktubre

Makadawat sa usbaw sa suholan sugod sa Oktubre 4, 2025, ang mga empleyado sa pribadong sektor ug mga domestic worker sa Central Visayas.
Kini human giisyu ang duha ka nagkabulag nga wage orders sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board (RTWPB) sa Central Visayas.
Sa Wage Order ROVII-26, ang RTWPB 7 nag-ingon nga ang bag-ong minimum nga suweldo sa mga trabahante sa pribadong sektor sa Central Visayas mahimong P540 sa mga siyudad ug munisipalidad ubos sa Class A, ug P500 sa ubang siyudad ug munisipalidad nga dili sakop sa Class A.
Sa laing bahin, ang Wage Order ROVII-DW-05 nagpataas sa binulan nga minimum nga suweldo sa mga katabang sa panimalay sa tibuok rehiyon ngadto sa P7,000.
Ang mga probinsya sa Bohol, Cebu, Negros Oriental, ug Siquijor, lakip na ang mga highly urbanized cities sa Cebu, Lapu-Lapu, ug Mandaue nahisakop sa rehiyon sa Central Visayas. / Anton Banal / SunStar Philippines