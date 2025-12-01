USC mikulit og history

Mga duwa karon:
5:15 pm- SHS-AdC batok CEC (High school)
6:45 pm- UC batok USJ-R (College)
Nikulit og kasaysayan ang University of San Carlos (USC) Warriors human nila giusban pagbuntog ang University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguars pinaagi sa tulo mga overtime, 95-93, sa college basketball sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) niadtong Dominggo, Nobiyembre 30, 2025, sa Cebu Coliseum.
Sukad sa pagkahimugso sa Cesafi, 25 na ka mga tuig ang nakalabay, mao kini ang labing unang higayon nga adunay nahitabong tulo ka mga overtime.
Ning makutas nga kadaugan, ang Warriors ningsaka sa 7-6 nga rekord ug nagkinahanglan na lang silang modaog sa katapusan nilang tahas sa double-round elimination batok sa University of Southern Philippines Foundation (USPF) Panthers karong Disyembre 4 aron maselyo ang ikaupat ug katapusang luna sa semi-finals.
Sa ilang bahin, ang Jaguars natagak sa 6-6 nga rekord.
Aduna pa man tuod paglaom ang Jaguars nga makaangkon sa katapusang tiket sa semis apan kuli na kning mahitabo gumikan kay kinahanglan nilang dag-on ang katapusan nilang duha ka mga tahas batok sa kasamtangang No. 1 University of Cebu (UC) Webmasters karong Martes sa gabii, Disyembre 2, ug batok sa No. 3 Benedicto College (BC) Cheetahs karong Disyembre 5.
Gawas niini, mag-ampo sab ang Jaguars nga mapilde ang Warriors sa katapusan niining tahas batok sa Panthers.
Kon mapilde ang Jaguars karon sa Webmasters, hayan maangkon na sa Warriors ang katapusang puwesto sa semis ug mahulog na nga non-bearing game ang ilang katapusang duwa batok sa Panthers.
Sa laing duwa sa college division niadtong Dominggo, gipanglampornas sa defending champions University of the Visayas (UV) Green Lancers ang University of the Philippines (UP)-Cebu Fighting Maroons, 96-56.
Sa high school division, gipangmakmak sa UV Baby Green Lancers ang Don Bosco Technological Center (DBTC) Greywolves, 92-77, samtang gipangpukan sa USJ-R Jaguar Cubs ang Cebu Institute of Technology University (CITU) Junior Wildcats, 66-63. / ESL