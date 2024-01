USC mipilde sa UP maroons

Ang University of San Carlos (USC) Warriors nakalabang batok sa lig-on nga University of the Philippines-Cebu Fighting Maroons aron langkaton ang unang daog, 62-58, sa Sinulog Cup 2024 qualifying round sa Miyerkules sa gabii, Enero 17, 2024 sa Cebu City Sports Institute.

Kusog nga niarangkada ang USC sa nag-unang tulo ka periods, nag-una 52-44 padulong sa katapusang quarter. Apan sa ikaupat nabuhi og kalit ang Fighting Maroons ug ninglusad og grabeng atake aron pulihan ang paglabaw 58-54 sa fourth.

Apan si Warriors coach Paul Joven wa nipatarog, gitapos ang duwa pinaagi sa 8-0 aron angkunon ang kadaugan.

Si Bryle Puntual dunay 19 puntos ug pito ka rebounds alang sa Warriors, nga nitabla sa record sa team 1-1.

Si Brandon Sainz nitali og 17 puntos alang sa UP Cebu, samtang si Pilipinas Super League Visayas MVP Matt Flores nihimo sa iyang dugay nang gihuwat nga debut, nitali og 6 puntos, walo ka rebounds, upat ka assists ug duha ka blocks.

Samtang ang Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mus­tangs ningdaug batok sa South­western University-Phinma Cobras, 84-80.