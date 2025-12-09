USC nanghawod sa Cesafi athletics

Ang University of San Carlos (USC) nipakita sa ilang kusog sa track and field competition diin nahimo silang overall champion sa collegiate division ug secondary girls’ division sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (Cesafi) nga giduwa didto sa Cebu City Sports Center.
Nakakuha og 26 ka bulawan, 18 ka pilak ug siyam ka bronze ang USC nga gipangulohan ni coach Arvin Loberanis sa men’s and women’s division sa track and field.
Ang University of Cebu (UC) Webmasters nikuha sa ikaduhang puwesto bitbit ang 13-6-4 gold-silver-bronze nga standing, gisundan kini sa University of Cebu Lapu-Lapu and Mandaue (UCLM) Webmasters nga adunay 7-10-12.
Ang University of the Philippines Cebu Fighting Maroons nitapos nga dunay 2-13-20 nga medal tally.
Sa high school division, ang San Carlos School of Cebu (SCSC) Baby Warriors nipakita pud og kusog nga performance pinaagi sa 16-13-9 nga medal tally.
Gisundan kini sa UC nga nagbitbit og 15-7-9, UCLM (2-16-14) ug Sacred Heart School–Ateneo de Cebu (4-18-8).
Ang SCSC maoy nahimong girls champion samtang ang UC ang nikuha sa boys division. / RSC